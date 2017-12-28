CHP geçen yıl uyarmıştı! İşte uygulamalı ByLock kumpası

CHP'nin geçen yıl hazırladığı raporda Bylock'un "uzaktan yükleme yöntemiyle bazı kullanıcılara kendi iradeleri dışında kurulmuş olması da mümkün" olduğuna dikkat çekmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada, 11 bin 480 kişinin örgütün “Mor Beyin” adlı şirketi tarafından üretilen uygulama programlarını kullandığı için ‘iradeleri dışında’ ByLock’a bağlandığı bilgisine yer verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında ‘ByLock’ IP’lerine yönlendirilmiş olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Bu açıklamanın ardından bir çok kentten ByLock kullandıkları gerekçesiyle tutuklananların tahliye haberleri gelmeye başladı.

CHP BYLOCK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığıi geçtiğimiz yıl ByLock’la ilgili bir rapor hazırlamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, raporun sonuç bölümünde, Bylock kullandığı iddiasıyla tutuklananların durumuna dikkat çekerek, “ByLock uygulaması, uzunca bir süre uygulama marketlerinde bulunduğu için, herkes tarafından kurulmuş olabilir. Ayrıca uzaktan yükleme yöntemiyle bazı kullanıcılara kendi iradeleri dışında kurulmuş olması da mümkündür” demişti.

“YENİDEN GÜNDEMDE”

Aksünger, konuya dikkat çeken son tweetinde “Bylock’un telefonlara uzaktan yüklenebileceğini bir yıl önce yazdığımız raporda detaylarıyla anlatmıştık. Müzik vb. uygulamaların bıraktığı kayıtlar, wi-fi hareketleri ve uygulama marketlerinden yapılan yüklemeler yeniden gündemde. Star TV’ye uygulamalı olarak gösterdik” ifadelerini kullandı.

İşte uygulamalı ByLock kumpası….



