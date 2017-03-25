Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran ‘Hayır’ pilavı dağıttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, partisinin düzenlediği referandum oylaması için ‘hayır’ kampanyası kapsamında Gaziosmanpaşa Meydanı’nda pilav dağıttı.
15:5025 Mart 2017
Gündem
CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran ‘Hayır’ pilavı dağıttı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, partisinin düzenlediği referandum oylaması için ‘hayır’ kampanyası kapsamında Gaziosmanpaşa Meydanı’nda pilav dağıttı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, partisinin düzenlediği referandum kampanyası kapsamında Gaziosmanpaşa Meydanı'nda halka seslendi.

FOTO:DHA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran Gaziosmanpaşa'da konuştu.

FOTO:DHA – CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran Gaziosmanpaşa’da konuştu.

Referandum oylamasında ‘hayır' oyu isteyen Cankurtaran, “Çok önemli günlere az kaldı. Nasıl ki 1923'te bütün Türkiye ile beraber cumhuriyeti kurduysak 16 Nisan'da da ‘hayır'ı ile inşallah cumhuriyeti tekrar kuracağız. Ayırımcılık yapmayan, güçsüze sahip çıkan, kabahat işleyene hesap soran devlet babamıza, devleti tek kişiye devretmeyecek, devlet babamıza tüm ortak aklın sahip çıktığı parlamentomuza, bağımsız yargıya tekrar sahip çıkmak için ‘hayır' diyeceğiz” diye konuştu.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Cankurtaran, konuşmasının ardından platformdan inerek alandakilere pilav dağıttı. (DHA)

Son güncelleme: 15:5725.03.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar