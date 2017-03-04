Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan saldırısına kınama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretindeki son adresi İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) oldu. Cemiyet Başkanı Misket Dikmen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada burada yaptığı açıklamada, MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde katıldığı 'Türkiye'nin Gündemi' konulu konferansta konuşma sırasında saldırıya uğramasını kınadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretindeki son adresi İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) oldu. Cemiyet Başkanı Misket Dikmen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada burada yaptığı açıklamada, MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde katıldığı 'Türkiye'nin Gündemi' konulu konferansta konuşma sırasında saldırıya uğramasını kınadı.

Almanya’nın iki bakanın konuşmasını engellemesini de eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir anlamda onlara dolaylı konuşma yasağı getirilmesi kabul edilecek durum değildir. Herkese demokrasi dersi veren ülkede bunun yapılması doğru değil. Aynı oranda Sinan Oğan’a yapılan saldırı da kabul edilemez. Bir siyasetçinin konuşamayacağı ortamı yaratırsanız, baskı ve şiddet uygularsanız, kaybeden Türkiye olur. Bu bağlamda burada bulunma, bana bu düşüncelerimi ifade etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Medyanın 4’üncü güç olarak tanımlandığını da söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bütün medyanın kamu adına görev yaptığına inanıyorum. Halkın gözü ve kulağıdır. Bizim belki duymak istemediğimiz, ama kamuoyunun duyması gereken haberleri yaparlar. Politikacılar, o zaman haksızlık yapmamaya özen gösteriler. Ya gazeteci yazarsa diye bir duyguyu politikacılar taşımalıdır. Yazı yazanlar hapise atılıyor. El birliğiyle bunu aşmak hepimizin görevidir” dedi. DHA