CHP grup toplantısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu konuşmasında 'Çöken bir devlet gerçeğiyle karşı karşıyayız' diye konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu konuşmasında 'Çöken bir devlet gerçeğiyle karşı karşıyayız' diye konuştu.

CHP’ye hayatı boyunca oy vermemiş vatandaşlara sesleniyorum: Ülke bu hale nasıl geldi diye sormayacak mısınız?

Türkiye yönetilmiyor. Başbakan var bakanlar var cumhurbaşkanı da var doğru ama Türkiye yönetilmiyor. Eğer liyakat sistemini bozarsanız devleti çökertirsiniz. Çöken bir devlet gerçeğiyle karşı karşıyayız. Teröre teslim olmuş bir devletle karşı karşıyayız.

Terörle mücadele akılla olur. Dünyanın dört bir yanından militanlar Türkiye üzerinden Suriye’ye Irak’a gittiler. Bunu IŞİD komutanı söylüyor. Tedarikimiz Türkiye üzerinden geldi diye.

Tırlarla silah gönderdin, ne işin var senin. Neden karışıyorsun sen. Şimdi o silahların tamamı Türkiye’ye döndü.

El Nusra’yla birlik yaptılar. Koskoca Türkiye’yi terör örgütüyle muhatap ettiler.

Şimdi üst akıl tuzak kurdu diyorlar. Her şeyi üst akıl yaptı diyorlar. Üst akıl yapıyorsa hükümetsin tuzağı boz. Eğer yapamıyorsan istifa edeceksin, yönetemiyorum diyeceksin.

Hep söyledik, etnik kimlik üzerinden, inanç üzerinden, yaşam biçiminden siyaset yapmayın diye. Bu üç unsur terör örgütlerini besler. Nereye gittiysem bunu söyledim. defalarca söyledim. Dilimde tüy bitti.

70 ilden IŞİD’e militan gitti. Nasıl mücadele edceksiniz bununla. IŞİD militanları Suriye’de yaralanınca Türkiye’de tedavi ediyorsanız, iyileştirip eline silah verip gönderiyorsanız. Bunu Sağlık Bakanı açıkladı.