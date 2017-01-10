CHP grup toplantısı

Kılıçdaroğlu: Mustafa Kemal Atatürk'e bile verilmeyen yetkileri biz FETÖ'nün PKK'nın kandırdığı kişiye vereceğiz. Bu milli iradeye ihanettir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının başında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne değinen Kılıçdaroğlu “Bize doğru haber ulaştırmak için çalışan gazetecilerin günü. Biliyorum çok farklı görüşlerden gazeteci arkadaşlarımız var gazetelerimiz var. Hiçbir gazetecimizin gözaltına alınmasını istemeyiz. Haber yapmasını engellersek, gözaltına alırsak, tutuklarsak demokrasiden bahsedemeyiz. Bizim hapisanelerimizde 150’ye yakın gazeteci arkadaşımız var. Bir kısmının iddianamesi bile hazırlanmamış durumda. Bir baskı ortamından geçiyoruz. 20 Temmuz (OHAL’in ilan edildiği tarih) darbesinden sonra özgürce haber yapamıyorlar. Bu iş kolunda işsizlik oranı yüzde 39. 9 bin işsiz gazeteci var. En yüksek işsizlik oranı gazetecilikte yaşanıyor. Sadece 3 bin gazeteci sendikalı. Hiçbir güvenceleri yok. Medya özgürlüğü diyoruz ya Türkiye’nin durumu bu” dedi.

BAYKAL’IN KONUŞMASINI HATIRLATTI

Kılıçdaroğlu, dün akşamki yeni anayasa oylaması öncesinde selefi Deniz Baykal’ın yaptığı ‘uyarı’ konuşmasına değinerek “Deniz Baykal tarihe geçecek bir konuşma yaptı.

Biz milletin çıkarı için mücadele ediyoruz. Çok partili hayatı bu ülkeye getiren partiyiz” dedi.

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CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü; “Anayasalar toplumsal uzlaşma belgeleridir. Kim olursa olsun herkes ‘bu arayasa benimdir’ diyebilmelidir. Anayasa her yurttaşın hakkını güvenvele almalı. Kişisel haklar kuvvetler ayrılığı ilkesi ile güvence altına alınır. Tüm yetki tek kişide olmamalıdır. Hak arama güvencesi anayasanın teminatı altında olmalıdır. Güçler ayrılığı olmalıdır. Dünyada yetkilerin tek elde toplandığı bir örnek yoktur. Tarihte yoktur. En son örneği Hitler’dir. Anayasalar tabi ki değişir. Rahmetli Ecevit döneminde 38 madde uzlaşma komisyonu kurularak değiştirilmiştir. Anayasa dayatma ile değil uzlaşma kültürü ile olur.”

EYLEM MÜDAHALESİNE TEPKİ

Dün Meclis önündeki anayasa protestosuna yönelik sert müdahalaye de değinen Kılıçdaroğlu “Anayasa değişikliği yapılacak Meclis’in etrafında TOMA’lar var. Ne oluyor? Saldırı mı var? Ulusal kurtuluş savaşı sırasında böyle oldu mu?” diye sordu.

“20 TEMMUZ DARBESİ…”

15 Temmuz için ‘kontrollü darbe’ tanımlamasında bulunan Kılıçdaroğlu OHAL’in ilan edildiği 20 Temmuz için ise ‘sivil darbe’ dedi. Kılıçdaroğlu “Dayatma kültürü ile anayasayı değiştirmek istiyorlar. 15 Temmuz kontrollü darbe girişiminden sonra 20 Temmuz’da sivil darbe yapıldı. Neden parlamenter sistemde vazgeçip, otoriter sisteme geçiyoruz? Anayasa değişikliği ile kendilerini güvence altına almak istiyorlar. Bunu hiç unutmayacağız. Ne yapılmak isteniyor? Yüzde 51 ile seçilen Cumhurbaşkanı’na milletin yüzde yüzünü temsil eden Meclis’i feshetme yetkisi veriyor. Mustafa Kemal Atatürk’e bile verilmeyen yetkileri biz FETÖ’nün PKK’nın kandırdığı kişiye vereceğiz. Bu milli iradeye ihanettir.” diye konuştu.

“KENDİ İPİNİ ÇEKEN BAŞBAKAN”

Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı “Bir gemide iki kaptan olmaz” açıklamasına da değinen CHP lideri “Anayasa geçerse Başbatanlık diye bir kurum olmayacak. Kendi ipini çeken bir Başbakan ile karşı karşıyayız.

Amaç, TBMM’yi Cumhurbaşkanlığının arka bahçesi haline getirmektir. Bu anayasa değişikliği gerçekleştiğinde artık bakanlar hakkında gensoru önergesi de verilemeyecek. Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Kul hakkına saygı duyuyorsan bu anayasaya karşı çıkacaksın” dedi.

VEKİLLERE ÇAĞRI

Kılıçdaroğlu, AKP ve MHP’li vekillere de “Herkes çocuğunun geleceği için, Gazi Meclis’in itibarı için oy kullanmalıdır. Birilerine yalakalık etmek için oy kullanılmaz” diye seslendi.

HÜKÜMETE İSTİFA ÇAĞRISI

Kemal Kılıçdaroğlu hükümete de “Şu anda ortada teröre ve terör örgütlerine teslim edilen bir devlet var. Devlet yönetilmiyor. Bir an önce makamlarından çekilmeleri gerekiyor” diye istifa çağrısı yaptı.