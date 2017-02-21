CHP grup toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kürsüye, “Kahrolsun istibdat yaşasın Hürriyet” sloganlarıyla çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. “15 Temmuz’da bir darbe girişimi oldu. Püskürttük. 20 Temuz’da sivil darbe oldu ve sonuçlarını yaşıyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, sanatçı Müjdat Gezen’in sanat merkezine yapılan saldırı ile tutuklanan CHP Gençlik Kolları üyesi Samet Burak Sarı’yı anarak “Bütün bunlar hafta oldu… Sivil darbe… ” dedi.

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları;

-Aramızda Mülkiyeliler var. Türkyiye’yi yönetenler oradan çıkarlar, haksızlığa onlar isyan ederler. 20 Temmuz darbesinde akademisyenlerin görevin son verildi. 20 Temmuz darbesinden sonra 4811 akademisyeninin görevine son verdiler. 12 Eylül’ü aratıtyorsunuz bırakın diktayı.

-Bir örnek vereceğim. Fatma Bostan Ünsal görevine son verilen bir akademisyen. AKP’nin 64 kurucusundan birisi. Kapının önüne koyuldu. Eşi eski milletvekili. İkisi de hayatları insan hakları mücadelesi vermişler. Şöyle diyor: “28 Şubat’ta doktora sınavına başörütülü olduğum için alınmadım. Ama görüşlerimizi rtahat ifade ediyorduk. Bugün o meşruiyetle konuşamıyoruz. Bunu ihanet olarak görüyorlar.” Sayın Ünsal geçekleri kimse örtemez. Gelin Anayasa referandumunda kim demokrasi istiyorsa ele ele gönül gönüle hayır oyu verelim. Biz hep beraber kim mağdursa onlarını yanında duracağız. Aramızda mağdur aileleri var. Çocuklarımız aylardır hapiste diyorlar. Sözümüz söz adalet gelene kadar yanlarında olacapız.

ALIN ÇOCUKLARINIZI GİDİN RAKKA’YA

-18 yaşında milletvekili seçeceksiniz ama kimin çocuklarını vekil yapacaksınız? Kendi çocuklarınızı seçeceksiniz. Şimdi diyorlar ki Rakka’ya gidiyoruz. Kimin çocuklarıyla Rakka’ya gidiyorsunuz? Alın çocuklarınızı gidin Rakka’ya. Hangi devletin kara kuvvetleri konumuna geliyorsunuz? Türkiye’nin güvenliği El Bab’dı, bitti. Bunlar bir ara Emevi Camii’nde namaz kılacaklardı. Allah’ın takdiri Süleyman Şah Türbesini kaçırmak zorunda kaldılar.