CHP Grup toplantısı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katılıyor...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle…

Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkenin insanları ‘HAYIR’lı bir iş yapacak. Bize yönelik baskılar vız gelir, Adım, adım cadde cadde gezip ‘HAYIR’ı anlatacağız. Bütün sağlık çalışanlarının bayramlarını kutluyorum.

MAĞDUR AİLELER

Masum insanların haklarını savunmak görevimiz. Biz insan haklarını sonuna kadar savunacağız. Her zaman mazlumun yanında olduk. Şehitler arasında ayrım var. Annelere sözüm olsun; şehit ve gazi arasında fark olmayacak.

HOLLANDA- ALMANYA

İlk duyduğumda çok üzüldüm. Bakanlara yapılan muamele kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyet bu kadar rencide edilmemiştir. Bir bakanının sınırdışı edilmesini asla kabul etmiyorum. Hollanda ile ilişkileri tamamen askıya alın. Osmanlı döneminde bile bu kadar rencide olunmamıştır.

‘Yaptırım uyguluyoruz’ diyorlar büyükelçi buraya gelmeyecekmiş. Zaten büyükelçi burada değil ki! Sen kendi büyükelçini çektin mi?

Ne gerekiyorsa yapacaksınız. Her türlü yaptırımın uygulanması lazım.

Dışişleri Bakanı ‘çok ağır yaptırım olur’ diyor. Hangi ağır yaptırım? Sayın Cumhurbaşkanı merak ediyorum bunun bedelini nasıl ödeyecek, merak ediyorum. Ya diline hakim olacaksın, büyük söz söylemeyeceksin. Ya da bu tür laflarla milleti germeyeceksin.