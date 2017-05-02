CHP grup toplantısı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor...

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

İşçilerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. 15 yıldır istikrar diyorlar, hangi istikrar geldi?

Hangi istikrardan söz ediyorlar? Yoksulluğun istikrarından söz ediyorlar. 13 yılda 126 milyar dolar tarım ürünü ithal edildi. O para çiftçimize verilseydi, çiftçimiz ihya olmuştu.

AKPM'nın raporuna göre referandum meşru değil. Kapatılan eğitim kurumları sebebiyle 130 bin kişi işsiz kaldı.

Bir kişi hakkını arayamayacaksa, orada demokrasiden söz edilir mi? Türkiye'de OHAL uygulaması ile Türkiye'de Anayasa askıya alınmıştır.

Dikta yönetimlerinin bütün koşulları OHAL kararnameleriyle sağlanmıştır. TBMM'nin açıkça onuruyla oynanmaktadır.

Hak, hukuk ve adalet artık Türkiye'de yok. Hukukun üstünlüğü değil, dikta yöneticilerinin üstünlüğü sağlanmıştır OHAL uygulamalarında.