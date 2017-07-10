CHP İl Başkanları toplantısında önemli mesajlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin il başkanlarını topladı. Kılıçdaroğlu İl başkanlarına "Bahanelere sığınmadan bu yeni başlangıçta mücadele etmeye devam etmelisiniz" talimatı verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu toplantıda, “CHP, artık eski CHP olmayacak çünkü dünyanın takdirine şayan bir demokrasi hareketi gerçekleştirdik. Bu yeni bir başlangıç. Bu eylemin gerisinde kalmayacağız” dedi.

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“BİZ TALEPLERİMİZİ İLETTİK GERİSİNİ ONLAR DÜŞÜNECEK”

CNN Türk’ün haberine göre; Kılıçdaroğlu il başkanlarına, “Adalet çağrımızı, adalet manifestomuzu milyonlarca bastırıp, yurdun dört bir yanına dağıtın. Sivil toplum kuruluşlarına, kanaat önderlerine elden dağıtın manifestomuzu. Biz taleplerimizi ilettik, gerisini onlar düşünecek” talimatını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, “İki 15 Temmuz var. Halkın 15 Temmuz’u ve Sarayın 15 Temmuz’u. 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ tarafından yapıldı, şüphemiz yok. Bu darbe girişimini halk püskürttü. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde şehrinizde devlet tarafından yapılan tüm anma programlarına iştirak edin. Şehitler bizim şehidimiz, gaziler bizim gazimiz, onları yalnız bırakmayın, onlara sahip çıkın. İkinci darbe ise 20 Temmuz’da AKP hükümeti ve Erdoğan tarafından yapılmış bir siyasi darbe. Bu darbeyle mücadele etmeyi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

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MÜCADELEYE DEVAM TALİMATI

Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarına, yürüyüş sırasında 4 tırnağının morardığını ifade ettiği, “Ama benim yoruldum, ayağım ağrıyor deme şansım yok. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanıyım. Sizler de il başkanımsınız, bahanelere sığınmadan bu yeni başlangıçta mücadele etmeye devam etmelisiniz” dediği öğrenildi.