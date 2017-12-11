CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat: 5 ilde operasyon hazırlığı var

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Canpolat, "İdari soruşturma yapılmasına karşı değiliz. Hukuk kuralları içerisinde yapılacak soruşturmalara biz hayır demeyiz. Eğer bir belediyemizde yolsuzluk varsa, biz gereğini yaparız. Kendi yolsuzluklarınızı örtbas etmek için Aydın'da, Adana'da, Ankara'da, İzmir'de ve İstanbul'un birçok belediyesinde operasyon yapma hazırlıkları olduğunu biliyoruz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınmasına tepki göstererek “İstanbul'da 5 milyon hayır oyu çıkmasının bedelini CHP'li belediyelere ödetmek istiyorlar. 14 belediyemizin 14'ünde her gün müfettiş var. Daha dün Kartal Belediyesi'nde 23 müfettiş vardı. Belediyede çalışandan çok müfettişin olduğu bir dönem yaşıyoruz” dedi. Canpolat “Sadece İstanbul'da da değil. Aydın, Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul'da bir çok belediyede operasyon yapma hazırlığı var” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin aralık ayı oturumunun ilk gününde CHP'nin grup toplantısına katıldı. Grup toplantısı öncesinde basın açıklaması yaparak Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Canpolat, son günlerde CHP'li belediyelerin başarısını gölgelemek isteyen siyasi bir saldırı ile karşı karşıya olduklarını belirterek “Özellikle referandumda İstanbul'daki belediye başkanlarımızın başarısı, hayır oyunun yüksek çıkması AKP'li belediyelerde oyların düşük çıkması kısaca İstanbul'da yaklaşık 5 milyon oyun hayır çıkmasını AKP içine sindiremedi. Bunun bedelini CHP'li belediyelere ödetmek için yoğun çaba içindeler” dedi. CHP'li belediyelerin soruşturulmasına karşı olmadıklarını ifade eden Canpolat “Ellerinizi hakimlerden savcılardan çektiğiniz gün, talimatla soruşturmadan vazgeçtiğiniz gün belediyelerimizle ilgili yapacağınız her türlü idari soruşturmanın arkasında oluruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk kuralları içinde yapılacak soruşturmalara asla hayır demeyiz. Ama ne yazık ki öyle olmadığını görüyoruz” diye konuştu.

SÖZCÜ GAZETESİ'Nİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Canpolat 3 ay önce Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan röportajına atıfta bulunarak “Röportajımızda İstanbul'da AKP'nin yaklaşık 20 FETÖ'cü belediye başkanı olduğunu söyledim. Hayır diyemediler. Bir dava açamadılar. Değiliz diyemediler. Bir kısmını görevden aldılar, bir kısmına el çektirdiler. Diğer kısmını el altından etkisiz hale getirerek yavaş yavaş görevlerinden almanın pasifleştirmenin mücadelesini veriyorlar” dedi.

BELEDİYELERDE ÇALIŞANDAN ÇOK MÜFETTİŞ VAR

Bunun karşısında CHP'nin halkı ile bütünleşmiş başarılı belediyeciliğini etkisiz hale getirmenin çabası içinde olduklarını söyleyen Canpolat şöyle devam etti:

“Bunun ilkini 2 gün önce Ataşehir belediyemizde uyguladılar. Ataşehir belediyemizde bahsettikleri 6 gerekçenin 4'ünde beraat etmiş, ikisinde soruşturmaya İçişleri Bakanı kendisi izin vermemiş. Hangi belgeyi istediniz de belediye başkanımız vermedi? Hangi müfettişi gönderdiniz o müfettişin çalışmasına engel olundu? Sadece Ataşehir'de mi? 14 belediyemizin 14'ünde her gün müfettişlerle karşı karşıyayız. Daha dün Kartal Belediyesi'nde 23 müfettiş vardı. Her gün bir belediyemiz onlarca müfettiş ile karşı karşıya. Belediyede çalışandan çok müfettişin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Baskı altında zulüm altında iktidarın sopası altında belediyelerimiz halka hizmet götürüyor.”

İBB BAŞKANINI NEDEN GÖREVDEN ALDINIZ?

İktidara “boşuna uğraşmayın veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur” diye seslenen Canpolat, ”Eğer varsa bir belediyemizde olumsuzluk yolsuzluk gereğini yaparız. Siz kendi belediyelerinize bakınız. İBB başkanını niçin görevden azlettiniz onun hesabını halka verin. Sadece Esenyurt'ta 18 bin kaçak inşaatın olduğunu kendileri biliyor. Hangi işlemi yaptınız? Zeytinburnu'nda mahkeme kararına rağmen o kocaman İstanbul'un siluetini bozan devasa ucube bina ile ilgili hangi işlemi yaptınız, hangi belediye başkanına el çektirdiniz? Sizin faşist baskıcı yöntemlerinize, CHP'li belediye başkanlarına kadrolarına özellikle genel başkanımıza yönelttiğiniz alçakça saldırılar karşısında CHP örgütü dimdik ayaktadır” dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI AKP'YE YEDİRMEYECEĞİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da tepki gösteren Canpolat “İçişleri bakanı devleti temsil eder siyasi partiyi temsil etmez. Devleti temsil eden makam ana muhalefet partisini tehdit ediyor. Devleti temsil eden makam belediye başkanlarını tehdit ediyor. Ülkeyi ayrıştırdınız, ülkeyi böldünüz, kendi yolsuzluklarınızı örtbas etmek için CHP'li belediyelere yöneldiniz. Sadece İstanbul'da da değil. Aydın, Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul'da bir çok belediyede operasyon yapma hazırlığı var. Bu operasyonlar siyasi. Yıldırma operasyonları. Bizi yıldıramazsınız. Bize geri adım attıramazsınız. İstanbul'da belediye başkanlarımızın olduğu 14 ilçede partililerimiz, yurttaşlarımız genel başkanımızın çağrısı ile seçtiği belediye başkanına sahip çıkacak. Belediye başkanlarımızı AKP'ye yedirmeyeceğiz.”