CHP konvoyunu hedef aldığı iddia edilen 15 IŞİD’li adliyede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Adalet Yürüyüşü' yaptığı sırada Kocaeli'de kiralık minibüsle ezip, öldürmeyi planladığı iddiasıyla 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan terör örgütü IŞİD militanı 'Ebu Hüseyin' kod adlı 26 yaşındaki Oğuzhan Korkmaz ve olayla ilişkili 14 kişi, Kayseri'de sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kayseri’nin Tomarza İlçesi nüfusuna kayıtlı ve bir inşaat firmasında beton mikseri şoförlüğü yapan Oğuzhan Korkmaz, IŞİD örgütüne 2 yıl önce katıldı. Suriye’ye giderek burada eğitim alan ve ‘Ebu Hüseyin’ kod adını alan Oğuzhan, orada rejim güçleriyle yapılan çatışmada yanında bomba patladığı için göğsünden ve kolundan yaralanınca, Kayseri’ye döndü.

Oğuzhan Korkmaz, iddiaya göre Suriye’deki bir IŞİD liderinin telefon mesajı ile 4 Temmuz’da ‘Ez kafirleri. Bugün peygamber sana selam söyledi. Sen şehit olacaksın. Bu gece sen hurilerle zifafa gireceksin. Pencereyi, kapıyı kapat. Hedefe, lider şahsa yöneleceksin’ talimatı aldı. ‘Ebu Hüseyin’ kod adlı IŞİD militanı, 4 Temmuz saat 20.30 sıralarında, ‘Adalet Yürüyüşü’nü sürdüren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Kocaeli yakınlarında saldırıda bulunmak için, Kayseri’de merkez Kocasinan İlçesi İstasyon Caddesi’ndeki Birol Aydın’a ait otomobil kiralama firmasından, “Yurt dışından gelen ağabeyimi ve yakınlarını İstanbul’dan alıp gelecek” diyerek bir haftalığına 2 bin 500 TL ödeyerek, 38 FUU 962 plakalı siyah renkli VIP minibüsü kiraladı. IŞİD propagandası yapmak suçundan daha gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece salıverilen, Terörle Mücadele ekiplerince takip altında tutulan beton mikseri sürücüsü Oğuzhan Korkmaz, Kayseri’den yola çıktığı andan itibaren takibe alındı. Zanlı, 5 Temmuz günü öğlen saatlerinde CHP Lideri ve yanında yürüyenlere Kocaeli’de saldırmadan önce kiralık minibüsü durdurularak gözaltına alındı.

‘EBU HÜSEYİN’, 6 TEMMUZ’DAN BERİ SORGUDAYDI

IŞİD’in Kayseri hücresinden olduğu belirlenen Oğuzhan Korkmaz, 6 Temmuz sabahı Kayseri’ye getirilerek Terörle Mücadele Şubesi’nde sorguya alındı. Sorguya bizzat Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da girdi. Minibüste ele geçirilen AKP flama, şapka ve diğer metaryalleri ise IŞİD militanına Kayseri’de gözaltına alınan aralarında resmi nikahlı eşi Ayla Korkmaz’ın da bulunduğu 5 kişi tarafından sağlandığı, bunların AKP’nin Kayseri’deki seçim çalışmaları ve mitinglerinden elde edilerek, hedef saptırmak ve provokasyon amaçlı konulduğu belirlendi.

Soruşturmanın ilk aşamasında Oğuzhan Korkmaz ile birlikte eşi Ayla Korkmaz, yakın arkadaşları Emre Emre ile Ali Merttaş gözaltına alındı. Daha sonra, gözaltına alınan zanlı sayısı 15’e yükseldi.

Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik’te yapılan sağlık kontrollerinin ardından bugün öğlen saatlerinde, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan zanlılar, buradan da ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlamalarıyla, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.

DHA