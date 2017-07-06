CHP konvoyunu hedef aldığı idida edilen IŞİD’linin sorgusu sürüyor

CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'ne minibüsle saldırı planladığı iddiasıyla dün Kocaeli'de yakalanan 'Ebu Hüseyin' kod adlı IŞİD militanı 26 yaşındaki Oğuzhan K. ile 1'i eşi Ayla K. olmak üzere diğer 5 şüphelinin Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

Kayseri’nin Tomarza İlçesi’nden olan ve Kayseri’de bir inşaat şirketinde beton mikseri şoförlüğü yapan Oğuzhan K.’nın daha önce ‘terör örgütü IŞİD propagandası yapmak’ suçundan gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Oğuzhan K., önceki gün kiraladığı 38 UU 962 plakalı siyah minibüsle yola çıktığı andan itibaren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alındı ve dün sabah Kocaeli’de saldıracağı ileri sürülen CHP´nin ‘Adalet Yürüyüşü’ kortejine 40 kilometre uzaklıkta yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Kocaeli’den bu sabah Kayseri’ye getirilen IŞİD militanı Oğuzhan K.’nın, Suriye’deki IŞİD yöneticisinden aldığı “İleri git, geri git. Ez kafirleri. Seni cennette melekler ve huriler bekliyor” mesajı üzerine CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ndeki korteje saldırıyı planladığı ileri sürüldü. Oğuzhan K., Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde sorguya alındı. Sorguya bizzat Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da girdi.

Kocaeli’nde yapılan operasyonda Oğuzhan K.’nın kullandığı minibüste ele geçirilen AKP flaması, şapkası ve diğer materyalleri ise Kayseri´de gözaltına alınan aralarında eşi Ayla K.’nın da bulunduğu 5 kişi tarafından sağlandığı, bunların AKP’nin Kayseri´deki seçim çalışmaları ve mitinglerinden elde edilerek, hedef saptırma ve provokasyon amaçlı konulduğu öne sürüldü.

Bu arada Kayseri Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından, şüpheli Oğuzhan K.’nın, “İstanbul’dan yurt dışından gelen ağabeyimi alıp geleceğim” diyerek bir haftalığına 2 bin 500 liraya kiraladığı minibüsün sahibi Birol Aydın´ın da ifadesi alındı. Birol Aydın, polise verdiği ifadede, “Oğuzhan K.´yı ilk kez gördüm. İlk kez minibüs kiraladı. Yurt dışından gelecek ağabeyini İstanbul´da karşılayacağını kalabalık bir aile oldukları için özellikle minibüsü istedi. Kiralamayı gece yaptı. Çok sakindi. Kiralamaya yalnız geldi´´ dedi. Öte yandan Kayseri Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PYD´den hakkında yakalama kararı bulunan Emre Uslu’nun 22 Haziran’da attığı ‘RTE rejimini tanıyorsam, adalet yürüyüşüne, kitlelerin katılacağı İzmit İstanbul´a yaklaşınca saldıracaklar’ tweeti ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. (DHA)