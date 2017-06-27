CHP kortejinin konakladığı tesisin suyunu kestiler

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, CHP kortejinin dün geceyi geçirdiği Bolu Dağı'ndaki tesinin suyunun bugün belediye ekipleri tarafından kesildiğini açıkladı.

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, on ikinci günün ardından dün geceyi Bolu Dağı’ndaki bir tesiste geçirmişti.

Kortej bugün saat 08:00 sıralarında tesisten ayrılarak yoluna devam etti.

‘BELEDiYE EKİPLERİ TESİSİN SUYUNU KESTİ’

CHP’li Gürsel Tekin ise kortejin tesisten ayrılmasının ardından AKP’li Bolu Belediyesi ekiplerinin oraya giderek, işletmenin şebeke suyunu kestiğini söyledi. Bayramın üçüncü günü olduğunu ve resmi mesai saati içerisinde bulunulmadığını hatırlatan Tekin “Biz ayrıldıktan hemen sonra belediye ekipleri tesise gelmişler ve bayram demeden seyran demeden işletmenin şebeke suyunu kesmişler. Biz adalet için yürüyoruz ama vicdanın da bittiğini böylece anlamış olduk. Tesis bizi ağırladığı için AKP’li belediye tarafından resmen cezalandırıldı” diye konuştu. Belediye ekiplerinin hangi gerekçeyle tesisin suyunu kestiklerine yönelik ise açıklama yapılmadı.