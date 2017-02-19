CHP’li Aykut Erdoğdu’dan çarpıcı paylaşım!

Aykut Erdoğdu, İnsani Gelişmişlik Endeksi'ne göre parlamenter sistemle Başkanlık sistemi arasındaki çarpıcı farkları gözler önüne serdi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Parlamenter sistem ile Başkanlık sistemi arasındaki farkı BM İnsani Gelişmişlik Endeksi raporuyla gözler önüne serdi.

“Trafikten, çevreye… Gelirden, güvenliğe… İnsani gelişmişlik endeksi… Parlementer Sistem Başkanlığa fark atmış… Al sana HAYIR sebebi” diyen Erdoğdu, yayınladığı çarpıcı raporla Başkanlık sistemine neden ‘hayır’ dediğini açıkladı. Aykut Erdoğdu’nun paylaştığı raporda İnsani Gelişmişlik Endeksi’ne göre ilk 10 sırada olan ülkler arasında sadece ABD, başkanlık sistemiyle yönetilirken diğer 9 ülke Parlementer demokrasi ile yönetilmekte. Aynı raporda yer alan son 10 sıradaki ülkelere bakıldığında ise ülkelerin 3’ü yarı başkanlık 7’si başkanlık ile yönetilmekte.