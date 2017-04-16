CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan referandum sonrası ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Toplumun en az yüzde 50’si ‘Hayır’ diyor. Bu gerçek önümüzde dururken siyasi kuruma bir görev düşüyor. Anayasayı toplumsal uzlaşı metnine dönüştürmek” dedi.

Yaklaşık bir saat önce parti genel merkezine gelen Kılıçdaroğlu, basın toplantısı düzenliyor. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

“Sandığa giden tüm yurttaşlarıma içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Eşit olmayan koşullarda bir referandum gerçekleştirdik. Ama bizde demokrasiye sahip çıkmak için elimizden gelen çabayı sarf ettik. ‘Evet’i savunanlar hukuk dışına çıktılar. Bir grubun, bir ailenin anayasası değil diyorduk.”

“Toplumun en az yüzde 50’si ‘Hayır’ diyor. Bu gerçek önümüzde dururken siyasi kuruma bir görev düşüyor. Anayasayı toplumsal uzlaşı metnine dönüştürmek.”

“Hukuk devleti kavramı çok önemli. Parlamentolar yasa yaparlar her vatandaş uymak zorundadır. Yasalara uyulmazsa hukuk devleti yara alır.”

“YSK, üzülerek ifade ederim ki bu referandumu tartışmalı hale getirdi. Çok açık ve net tartışmaya yer vermiştir. Üzerinde mühür bulunmayan zarflar geçersiz sayılır. Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü olmayan zarflar geçersiz sayılır. Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçersiz sayılır. YSK bunları geçerli hale getirdi.”

“YSK’ya şunu soruyorum. Hiçbir kurum kendisini parlamentonun üstünde göremez. Ama siz oturuyorsunuz bir kişinin itirazı üzerine bunları geçerli sayıyorsunuz. Kendinizi nasıl parlamentodan üstün görüyorsunuz. Maç yapılırken kural değişmez. YSK maçın ortasında kuralları değiştiriyor. Üstelik maçın ortasında değiştiriyor. YSK bu referanduma gölge düşürmüştür. Hukuksal açıdan kamu vicdanı açısından tartışmalı hale getirdiler. Aklın alacağı şey değil. Biz büyük bir milletiz içeride ve dışarıda güçlü olmak isteriz. Gücümüzü hukuktan almalıyız. Bunu sonuna kadar takip edeceğiz.”

İŞTE YSK’NIN TARTIŞILAN KARARI VE GEREKÇE GÖSTERİLEN MADDE

YSK'nın “Bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulası ve zarflarını sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikâyetler üzerine bugün toplanan Yüksek Seçim Kurulu sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermiştir. Sayım döküm işleminin buna göre yapılması gerekmektedir. Kamuoyuna, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık kurullarına ve siyasi partilere duyurulur” ifadeleriyle duyurduğu karar, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un üçüncü bölümü olan ‘Oy Verme' kısmında yer alan 94. Maddede yer alan ifadelere aykırı olduğu ve bu uygulamanın hukuksuz olduğu iddia ediliyor.

Kanunda yer alan ifade aynen şöyle; “Sandık Kurulu Başkanı seçmenin pasaportundan adını, soyadını, baba adını, yaşını ve pasaport numarasını tespit eder. Seçmen sandık kurulu mührü ile mühürlenmiş olan birleşik oy pusulası ile oy zarfını alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy yerine girer.”