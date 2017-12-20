CHP MYK sonrası önemli açıklamalar! Bülent Tezcan’dan ‘rezidans’ yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Havuz medyasındaki bir gazete, Genel Başkanımızın kızının helal kazançla sahibi olduğu eve talip olmuş. Evin sahibi Zeynep Kılıçdaroğlu’dur, O’nun adına kamuoyu önünde açıklama yapıyoruz, doğacak gelir vergisi ve harçlar alıcıya ait olmak üzere 100 bin dolara satmaya hazırız” dedi. Tezcan: "Yunanistan Savunma Bakanı'na yönelik ise "Bu hezeyanlardan vazgeçsinler, bu coğrafya üzerinde Kuvayı Milliye ruhu hala yaşıyor" yanıtını verdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantının ardından MYK'nın gündemine ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan açıklamalarda bulundu.

Tezcan, 6 Kasım 2016 tarihli Parti Meclisi (PM) bildirisi hakkında soruşturma başlatıldığını anımsattı. Bildiride soruşturma konusu olan ifadelerin aynısını tekrar ettiklerini söyleyen Tezcan, “Bu sözlerde eksik var, fazla yok. Yalan mı, teröre yardım ve yataklık etmediniz mi? FETÖ, PKK, IŞİD gibi terör örgütleri sizin kucağınızda yeşermedi mi, onlara siz arka çıkarak gelişme ortamını vermediniz mi? Ana muhalefet partisinin PM'si bunu çıkıp söylemeyecekse o ülkede demokrasiden bahsedebilir misiniz? Biz Türkiye'de demokrasi olmadığını bilerek, demokrasiyi getirmek için bunları söylüyoruz. Bunları söylemenin bir bedeli olacaksa buna hazır olarak söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz” dedi.

“TALİMATLA YAPILAN BİR SORUŞTURMA”

Bildiride imzası olmayan PM yedek üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de ifadeye çağırıldığını belirten Tezcan, “Bu bile alelacele talimatla yapılan bir soruşturmanın işareti. Suçüstü yakalanmışlardır, ‘toplayın bunların hepsini' diye talimat gelmiştir ve muhalefeti korkutmaya dönük bir adımdır. Korkmayacağız, sinmeyeceğiz. Sözümüzün arkasındayız” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU ARTIK İŞLENEMEZ SUÇ HALİNE GELDİ”

‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla ilgili de Tezcan, “Cumhurbaşkanı mı var Türkiye'de? Anayasanın tarif ettiği çerçevede korunması gereken bir cumhurbaşkanı mı var? Tarafsızlık yeminine uygun hareket eden, tarafsız bir cumhurbaşkanı mı var? Sen çıkacaksın parti genel başkanı sıfatıyla ana muhalefet partisine ağzına gelen her şeyi söyleyeceksin, ondan sonra da cumhurbaşkanlığının koruma zırhı altında siyaset yapacaksın, insan sıkılır, ayıptır, utanır. Biz seninle mücadele edeceğiz, sen bir siyasi partinin genel başkanısın. Niye üzerine cumhurbaşkanlığı zırhını alıp da TCK'nın 299. maddesine sığınıyorsun? Mertçe mücadele edelim, savcılardan yardım bekleyerek değil. TCK'da ‘cumhurbaşkanına hakaret' suçu artık işlenemez suç haline gelmiştir. Böyle bir suçun fiilen işlenmesi mümkün değildir çünkü o maddenin koruduğu cumhurbaşkanı yoktur, tarafsız cumhurbaşkanı yoktur” dedi.

YUNAN SAVUNMA BAKANININ SÖZLERİ: “HÜKÜMETTEN SES YOK”

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, Kılıçdaroğlu'na yönelik, “Ana muhalefet lideri yine 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiğini söyledi. Cevabımız, gel de al” şeklindeki sözlerine yanıt veren Tezcan, “Bize meydan okuyor. Meydan okuma konusu, Türkiye'nin olması gereken, işgal edilmiş topraklar” dedi. Hükümeti bu sözlere sessiz kalmakla suçlayan Tezcan, “Yerli ve milli olmaksa bundan daha yerli ve milli bir başka mesele olabilir mi? Gerçek rakam 18 değil. 156 ada ve kayalık, şu anda Yunanistan'ın işgali altındadır. Hükümet buna sesiz kalmıştır” diye konuştu.

Yunanistan'ın bu sözlerle aynı zamanda işgali ikrar ettiğini de belirten Tezcan, hükümete seslenerek, “Ege'deki bizim hakkımız olan ada ve kayalıklara ‘bizim' diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna söyleyecek sözü vardı ve söylemeye de devam ediyor, sizin buna söyleyecek bir sözünüz yok mu?” dedi.

“GEREKEN DERS 98 YIL ÖNCE VERİLDİ, AYNI RUH HALA AYAKTA”

Kammenos'a da seslenen Tezcan, “Mustafa Kemal'in öncülüğünde Kuvayı Milliye bu hezeyanlara gereken dersi 98 yıl önce Anadolu coğrafyasında verdi. Yine 43 yıl önce aynı ruh Kıbrıs'ta vermesi gereken cevabı verdi. Bugün hükümet sessiz kalmaya devam etse dahi bu millet buna gerekli cevabı verecek güç ve inançtadır. Bu heveslerden vazgeçsinler, bu coğrafya üzerinde Kuvayı Milliye ruhu hala ayaktadır, verilecek bir karış toprağımız yoktur” diye konuştu.

“ZEYNEP KILIÇDAROĞLU HEMEN VEKALETNAMEYİ VERECEK”

Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun dün katıldığı NTV yayınında kızının Buz Rezidans'taki dairesine ilişkin tartışmalara yönelik dediği “100 bin dolar versinler hemen veririz” sözleri üzerine, söz konusu daireye bir gazetenin “talip” olmasına yanıt verdi.

Tezcan, “Havuz medyasındaki bir gazete, Sayın Genel Başkanımızın kızının helal kazançla sahibi olduğu eve talip olmuş. Kim aldattı onları bilmiyorum, bu kadar para edecek diye. Ya da köşeye sıkıştıracağını sanıyor, her zaman söylüyoruz, biz çiğ yemedik karnımız ağrımıyor, onun için çok rahatız. Evin sahibi Zeynep Kılıçdaroğlu'dur, O'nun adına kamuoyu önünde açıklama yapıyoruz, çağrımızdır, o havuz medyasının sahibi kimse, sahibinin adı yazmıyor, künyesine baktık, kim için talipse buraya, gazetede ismini yazsınlar veya avukatları bize göndersin. Doğacak gelir vergisi ve harçlar alıcıya ait olmak üzere 100 bin dolara satmaya hazırız. Sayın Zeynep Kılıçdaroğlu hemen vekaletnameyi verecek. Parayı da hazır etsinler, satmaya hazırız. Bizim hesabını veremeyeceğimiz herhangi bir haram kazancımız yoktur. Geri adım atma yok, bekliyoruz yarın haberi” diye konuştu.

“İSTİFA ETMESİ GEREKEN SOYLU'DUR, TÜRKİYE BEKLİYOR”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tezcan, Kılıçdaroğlu'nın yine NTV canlı yayınında olduğu sırada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya ilişkin ise, “Herkes Sayın Genel Başkamızı izliyor, bunun göstergesi; hükümetin en yetkili isimleri de, Yunanistan Savunma Bakanı da. Bu Türkiye'de siyasetin dikkati ve merkezinde genel başkanımızın olduğunu gösteriyor, bu bizim için önemli bir şeydir” dedi.

Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınmasına gerekçe gösterilen suçlamalarla ilgili de Tezcan gerekli belgeleri basına dağıttıklarını belirterek, “Her şey çok açık ve meydanda. İçişleri bakanlığı müfettişlerinin, Danıştay'ın ‘soruşturmaya gerek yoktur' kararları, savcılıkların ‘takipsizlik' karaları kamuoyuyla paylaşıldı. İçişleri Bakanının kendisi yeni soruşturmalar icat etme peşindeyse devlet ellerinde, istediği soruşturmaları icat edebilirler. Hesap veremeyecek hiçbir şeyimiz yok. İstifa etmesi gereken Soylu'dur, O'nu da Türkiye biliyor ve bekliyor” diye konuştu. (ANKA