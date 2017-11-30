CHP o belgeleri basınla paylaşacak!

Gazeteci - Yazar Gürkan Hacır, ülkenin gündeminde olan Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında gösterdiği belgelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hacır, CHP'nin yarın belgeleri basınla paylaşılacağını söyledi.

İç ve dış siyasette yaşananlar ve gerilimlerin konu aldığı Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programına konuk olan Gazeteci – Yazar Gürkan Hacır, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında gösterdiği ve yurt dışına para aktarımı ile ilgili olduğunu iddia ettiği belgelerin yarın basınla paylaşılacağını söyledi.

BASIN TOPLANTISIYLA KAMUOYUNA DUYURULACAK

Hacır, “Siyasi sonuç almak için Kemal Kılıçdaroğlu, belgeleri hemen basınla paylaşmayıp konunun önce tartışılmasını ardından da kamuoyuyla paylaşılması yolunu seçmiş. Belge olarak ifade edilen aslında dekontmuş ve bunlar Halkbak dekontuymuş. Yarın saat 11:00’de düzenlenecek toplantıyla, Halkbank’a ait olduğu anlaşılan dekontlar, basın mensuplarıyla paylaşılacak. CHP’li Bülent Tezcan, bir basın toplantısı düzenleyerek dekontları basın mensuplarıyla dolayısıyla da kamuoyuyla paylaşmış olacak” dedi.