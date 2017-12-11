CHP Payitaht Abdülhamid dizisini RTÜK’e şikâyet etti

CHP’li Altıok, TRT’nin “Payitaht Abdülhamid” dizisinde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin kurucuları ile ilgili skandal diyaloglarda bulunmasını RTÜK’e şikâyet etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, TRT'nin “Payitaht Abdülhamid” dizisinde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin kurucuları ile ilgili skandal diyaloglarda bulunmasını Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikâyet etti. Dizinin 8 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 28. bölümünde geçen konuşmada Osmanlı Devletini yıkanların Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar olduğu ima edilmiş ve batı dünyasının emrindeymişler gibi gösterilmişti. Dizinin 28. bölümünde, “Osmanlı düşmanı” olarak betimlenen iki karakter arasındaki geçen konuşmada “Osmanlı'yı kendi evlatları bizim için yıkacak. Onlar peygamberlerinin izini takipten vazgeçsin, kitaplarını kapatsın, tarihlerinden utansın, batının kuyruğuna takılsın, imamlarının ipleri papazların ve hahamların ellerine geçsin de ben onlara neler yaptırıyorum” denilmişti.

CHP'li Zeynep Altıok dizide geçen bu ifadeler sonrasında RTÜK'e şikâyette bulundu. Altıok, “Daha önce TRT Çocuk benzer bir skandalla gündeme gelmişti. Bu defa bahsi geçen diziyle daha ağır bir skandalla karşı karşıyayız. Bu yapımcıların hatası olarak geçiştirilmemeli. Bunun sistemli bir düşüncenin parçası olduğu kanaatindeyiz” dedi.

“ATATÜRK’E HAKARET EDİLMİŞTİR”

Zeynep Altıok, RTÜK'e yaptığı şikâyette TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinde, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'i kuran bütün bürokrat, asker ve sivil hakkında skandal bir imada bulunulduğunu belirterek, “Dizide başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'i kuran, Türkiye'yi özgür kılan, demokrasiyi, halk iradesini ve laikliği getiren kadroların manevi şahsiyetlerine ve devrimlerine hakaret edilmiş ve çiğnenmiştir. Şikayetim uyarınca 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un “yayın hizmet ilkeleri” başlıklı 8. Maddesi ile “İdari yaptırımlar” başlıklı 32. Maddeleri uyarınca, programın yayınlandığı TRT ve sorumlular hakkında idari yaptırım uygulanmasını talep ederim” ifadelerini kullandı.