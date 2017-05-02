CHP, referandumun davasının peşini bırakmıyor

Danıştay’ın “ret” kararından sonra, eski Milletvekili ve CHP’nin avukatı Atilla Kart, Danıştay Dava Daireleri Kurulu’na itirazda bulundu. Kart, SÖZCÜ’ye “YSK’nın kararı başlı başına bir hukuk faciasıdır” dedi.

Halk oylamasında mühürsüz zarf ve oy pusulaları kullanılamayacağına ilişkin yasa hükmüne rağmen, AKP temsilcisinin dilekçesi üzerine bu maddeyi yok sayan Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını “hukuk faciası” olarak niteleyen eski CHP Milletvekili ve partinin avukatı Atilla Kart, “bu hukuk faciasının peşini bırakmayacağız” dedi ve dün Danıştay Dava Daireleri Kurulu'na dilekçe verdi. YSK'nın, Danıştay kararını beklememe ve kesin sonuçları ilan etme işlemi; yeni siyasi, anayasal ve sosyal sorunlara yol açacağını belirten Kart, Danıştay Dava Daireleri Kurulu'na yaptığı itirazda şu görüşleri savundu:

Dürüstlük sabote edildi

“Tam kanunsuzluk iddialarının söz konusu olması ve bu konudaki iddianın idari yargı yoluna taşınması halinde, ilgili yargı alanında açılan dava sonucunun beklenmesi ve karardan sonra sonuçların ilan edilip edilmeyeceği belli olacaktı. Bu yapılmadı. Seçimin düzen içinde yönetilmesi ve düzenleyici bütün işlemlerden muradın, idari nitelikte işlemi amaçladığı açıktır. Seçim mevzuatındaki ‘dürüstlük' kavramı, temel ve vazgeçilmez bir amaçtır. YSK, bizzat ve maalesef seçimin dürüstlüğünü sabote etmiştir. Ülkemizin gelecek on yıllarını bloke edecek nitelikteki tam kanunsuzluğun, hukuk yoluyla giderilmesini talep ediyoruz. Sayın Heyetin bu anlamda tarihi bir görev ve sorumluluk ile karşı karşıya bulunduğu açıktır. Hukuka ve dosya kapsamına aykırı olan Danıştay kararının bozulmasına; davalı YSK işleminin gerekçesi, davanın niteliği göz önüne alınarak, yürütmenin durdurulması talebinin de bozma kararıyla birlikte verilmesini talep ediyoruz.”

Kart'ın itiraz dilekçesinde, eski bakan Bahatttin Şeker'in milletvekili seçildikten sonra askerliğiyle ilgili YSK tarafından verilen kararını da dayanak gösterdi.