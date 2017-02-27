CHP sokağa indi

Referandum çalışmaları kapsamında Güngören'de saha çalışması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, 'Uyduruk anketlerle sandığa katılım düşürmeye çalışacaklar. Bu tuzağa düşmeyin' uyarısı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, referandum çalışmaları kapsamında İstanbul Güngören'de bir saha çalışması yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, CHP Güngören İlçe Başkanı Alaaddin Aktay ve kalabalık bir partili grupla birlikte Güngören sokaklarında dolaşarak neden hayır denmesi noktasında vatandaşları bilgilendiren Cankurtaran ayrıca Menderes Caddesi'nde halka açık bir basın açıklaması da yaptı. Cankurtaran açıklamasında gündemdeki gelişmelerin yanı sıra yapılan son düzenleme ile anket yasağına uymayan televizyonların Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) denetiminden çıkarılmasının olası sonuçlarını değerlendirdi ve bu konuda önemli uyarılarda bulundu.

“AKP, BÜYÜK BİR ALGI OPERASYONUNA HAZIRLANIYOR”

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile seçim sürecinde özel kanalların Yüksek Seçim Kurulu ‘nun (YSK)belirlediği kurallara göre yayın yapma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı. Böylece YSK'nın eşitlik ilkesine uymayan, tek taraflı yayın yapan özel kanallara yayın durdurma ve para cezası verme yetkisi kalmamıştı. Yapılan düzenleme ile YSK'nın anket yasağına uymayan kanallara da işlem yapamayacağı ortaya çıkmıştı. Bu düzenlemeyi hatırlatan Cankurtaran, ciddi araştırmalara göre Başkanlığa hayır diyenlerin önde olduğunu gören AKP'nin paniklediğini ve bu nedenle önümüzdeki günlerde büyük bir algı operasyonuna hazırlandığını belirterek şöyle konuştu:

“EVETLERİ YÜZDE 99 GÖSTEREN ANKETLER ÇIKSA DAHİ SANDIĞA GİDİLMELİDİR”

“Önümüzdeki günlerde peş peşe gerçek dışı, uyduruk anketler yayınlanacağını göreceğiz. Geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de ellerinde listelerle anket yapıyoruz diye dolaşanların AK Parti üyeleri olduğu ortaya çıkmıştı. Yandaş medyada peş peşe açıklanacak eveti çok önde gösteren uyduruk anketlerle Başkanlığa hayır diyenleri umutsuzluğa düşürmeyi, ‘Nasıl olsa sandığa gitsek de bir şey olmaz' diyerek sandıktan uzak tutmaya çalışacaklar. Buradan bütün vatandaşlara sesleniyorum. Evetleri yüzde 99 dahi gösteren anketler olsa da sandığa gidilmelidir. Bu bir vatan görevidir. Yapılan bütün ciddi araştırmalar referandum sonucunu sandığa katılımın belirleyeceğini gösteriyor. Sandığa katılım ne kadar yüksek olursa hayırın çıkma şansı o kadar yükselecektir. Eveti anlatamayan AKP'nin algı oyunlarına kimse kanmamalı, bu tuzağa düşülmemelidir” diye konuştu.

“İŞSİZLİĞE VE GEÇİM SIKINTISINA DA HAYIR DEMİŞ OLACAKSINIZ”

İstatistiklere göre AKP'nin Cumhuriyet tarihinin en başarısız hükümeti olduğunu söyleyen Cankurtaran, “AKP'ye kadar Türkiye'nin 5.1 olan büyüme hızı AKP'nin 15 yıllık iktidarı döneminde 3.3'e kadar gerilemiş durumda. AKP'nin karanlık bir dönem gibi yansıtmaya çalıştığı koalisyon hükümetlerinde örneğin Refah-Yol döneminde işsizlik 6.7'ydi. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında yani o meşhur 2001 krizinin ertesinde bile yüzde 8 olan işsizlik bugün 12.1'e yükselmiş durumda. Kayıtdışı işsizlerle birlikte gerçek işsiz sayısı yüzde 20'lere ulaşmış durumda. Hayat pahalılığı aldı başını gitti. Kış boyunca her eve 300 ile 700 lira arasında doğalgaz ücretleri geldi. İnsanlar elektrik, su, doğalgaz faturalarına ve mutfak masraflarına para yetiştiremiyor. Hükümeti yönetenler vatandaşın sorunlarına kulaklarını tıkamış vaziyette. Halk yaşam mücadelesi verirken biz hükümetin dayatmasıyla başkanlık sistemi adı altında tüm yetkilerin bir kişiye verilmesini konuşuyoruz. Bu işsizlerin, emeklilerin yoksulun hali ne olacak diyen yok. İşsizlik, yoksulluk gibi gerçek sorunların konuşulmasını istiyorsanız referandumda hayır demelisiniz. Demelisiniz ki iktidar aklını başına alsın, biraz da halkın sorunlarına kulak kabartsın. Tersi bir sonuçta iktidar ‘Demek ki bu halk halinden memnun sıkıntısı yok' der ve bildiğini okumaya devam eder. İşsizlik, geçim sıkıntısı alır başını gider. Atacağınız bir hayır ile aynı zamanda işsizliğe, geçim sıkıntısına da hayır demiş olacaksınız” diye konuştu.