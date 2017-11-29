CHP Sözcüsü Tezcan: Neden savcılığa gidelim?

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Parti Meclisi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili olarak partisinin yarın araştırma önergesi vereceğini söyledi. Konuyla ilgili savcılığa gitmeyeceklerini söyleyen Tezcan, 'Savcılığa neden gidelim? Sayın genel başkan hiçbir zaman suçtur veya değildir diye bir şey söylemedi. Bu işin savcısı millettir' diye konuştu.

Konuşmasından satır başları:

Dün sayın genel başkanımız grup toplantısında bir büyük skandalın delillerini ortaya koydu. Belgelerini ortaya koydu. İsmini birçok vatandaşımızın düne bilmediği bir adada Mann adaysıymış. Biz de dün öğrendik ama birilerinin çok iyi bildiği adada kurulmuş 1 sterlinlik şirket ile Erdoğan’ın akrabaları ve yakınlarındaki 15 milyon dolarlık para trafiğini, transferin belgelerini ortaya koydu. Yer yerinden oynadı. Birçok şey söyleyip konuyu boğuntuya getirmeye çalıştılar. Ama bu transferi izah edecek hiç ciddi bir şey söylemediler.

Madem yalan diyorsunuz, gelin Meclis’te araştırma komisyonu kuralım, teker teker araştırsınlar. Kim yalan söylemiş ortaya çıksın.

Savcılığa neden gidelim? Sayın genel başkan hiçbir zaman suçtur veya değildir diye bir şey söylemedi. Bu işin savcısı millettir. Biz millete bunu açıkladık. Genel başkan çıktı canlı yayında açıkladı. Öyle korktular ki TRT canlı yayını kesti. Genel Başkan dün çok açık, bu ülkede Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Erdoğan’ın eniştesi, kardeşi, dünürü, oğlu ve eski özel kalem müdürünün Mann adası diye bir adada bir sterline kurulmuş bir şirkete, bu yakınları arasında 15 milyon dolarlık para transferi var.

Bu hesap hareketi ülkenin yönetim kademesindeki kişinin yakınlarının hesap hareketi.

İstifasını bekliyoruz

Bu işin davası milletin divanında görülecektir. Gerçek olduğunu tek tek genel başkan dekontlarla gösterdi. Islak imzalı dekontlar da elimizde. Varsa cesaretiniz açacağız araştırma önergesini bakalım aklamaya vicdanlarınız yetebilecek mi? Sayın Erdoğan gereğini yaparım demişti, gereğini yapma zamanı. İstifa etmesini bekliyoruz. Sahte diyorsa, kuralım komisyonu sahte mi değil mi bakalım.

Aykan Erdemir hakkındaki yakalama kararı

24. Dönem Bursa Milletvekilimiz Aykan Erdemir ile ilgili soruşturmanın başlama tarihi manidardır. Sayın genel başkanımızın Man Adası belgelerini açıklayacağı güne denk gelmiştir. Bu noktada bu meseleyi özellikle Rıza Sarraf meselesini Türkiye’nin hak etmediği bir şekilde Türkiye’yi bu meselenin göbeğine sokma çabalarını hala anlayabilmiş değiliz. Bu çerçevede kim ne yaptıysa hesabı ondan sorarsınız. Bir yerlere bir şeyeri sıçratarak kaçış yolları aramanın bir alemi yok.

Devleti önüne yatırdıkları adam itirafçı olmuş, şimdi de devleti ABD’nin önüne yatırırları mı diye korkuyorlar.