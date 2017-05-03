CHP ve HDP eski Milletvekili Esat Canan’ın evinde arama

Hakkari'de CHP ve son olarak geçen dönem HDP'den milletvekilliği yapan Esat Canan'ın evinde sabah saatlerinde polis arama yaptı. Canan, ifade vermek üzere adliyeye götürüleceğini söyledi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Esat Canan’ın ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı Köyü’ndeki evine gelerek arama yaptı. Evde bazı evrak ve dokümana ele konulurken, Esat Canan, hakkındaki iddiaları henüz bilmediğini, aramalar tamamlandıktan sonra da adliyeye götürüleceğini belirtti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Esat Canan 19 ve 22’nci dönemlerde CHP, 24’üncü dönem ise HDP’den milletvekililği yaptı.

DHA