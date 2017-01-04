CHP’de anayasa zirvesi!

CHP, Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifi için adeta alarma geçti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu il başkanları ve Parti Meclisi üyeleri, 9 Ocak Pazartesi günü de partisinin kapalı grup toplantısında milletvekilleriyle bir araya gelecek ve anayasada izlenecek stratejiyi masaya yatıracak.

CHP, Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifi için adeta alarma geçti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu il başkanları ve Parti Meclisi üyeleri, 9 Ocak Pazartesi günü de partisinin kapalı grup toplantısında milletvekilleriyle bir araya gelecek ve anayasada izlenecek stratejiyi masaya yatıracak.

CHP, 9 Ocak Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri başlayacak olan anayasa değişikliği için adeta alarma geçti. CHP Genel Başkanı, 7 Ocak Cumartesi il başkanları, 8 Ocak Pazar günü Parti Meclisi üyelerini toplayacak. 9 Ocak Pazartesi günü de CHP Grubu basına kapalı toplanacak.

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CHP Grup Başkanvekili Levent Gök yaptıkğı açıklmada şunları söyledi;

“Anayasa oylamasında milletvekillerimizin tümü Meclis'te bulunacak şekilde programlarını ayarlıyor, düzenliyorlar. Biz de muhtemelen bir kapalı grup toplantısıyla Meclis faaliyetleri konusunda çalışmalarımıza başlayacağız o gün. Anayasa konusunda yapılmak istenen değişiklikler konusunda halkı aydınlatıcı CHP bütün görüşlerini şeffaf ve berrak bir biçimde ortaya koyacaktır. Bu bakımdan çok kapsamlı hazırlıklarımızın olduğunu zaten kamuoyu biliyor. Bunları Meclis'te tekrar ifade edeceğiz. Bu hafta sonu il başkanları Cumartesi, Pazar günü Parti Meclisi toplantımız var. Yani oradan çıkacak sonuçlara göre de adımlarımızı atacağız. Özellikle oylamanın gizli yapılması gerçek anlamda gizli yapılması konusunda çok ısrarcı olacağımızı herkesin bilmesi gerekir. Oylamanın gizli olması konusunda gereği neyse yapılması konusunda çaba içerisinde olacağız.” ANKA