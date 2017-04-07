CHP’den AKP’ye sosyal medyadan tepki: İzmir babanızın çiftliği değil

CHP İzmir İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 9 Nisan Pazar günü İzmir'de yapacağı miting için AK Parti'nin kamu kuruluşları çalışanlarına katılmaları için baskı yaptığını iddia etti. CHP'nin sosyal medyadaki twitter ve facebook hesaplarından yapılan açıklamada, 'İzmir sizin babanızın çiftliği değildir' denildi.

İzmir’de 9 Nisan Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın birlikte yapacakları miting öncesi CHP İl Başkanlığı bugün sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir açıklama yaptı. CHP, mitinge katılmaları için kamu kuruluşu çalışanlarına baskı yapıldığını öne sürdü. Baskı yapılan İzmirlilere hukuki destek verileceği belirtildi.

CHP’nin sosyal meyda hesaplarında yayınlanan açıklama şöyle:

‘AKP, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın katılacağı İzmir mitingi için baskıyla, zorla İzmirlileri mitinge getirmeye çalışıyor. Hastanelerde çalışan taşeron işçiler, memurlar ‘İşinize son verilir’ tehdidiyle AKP mitingine gelmeye zorlanıyor. Kendi seçmenlerini ‘Evet’ demeye ikna edemeyenlerin, İzmir mitingi için baskıyla, korkutarak insanları gelmeye zorlamaları normaldir. Vatandaşlarımızın AKP’nin İzmir mitingine gelmeye mecbur bırakılmak istenmesi, AKP’nin nasıl bir çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor. İşte İzmir bu baskılara, özgürlüğüne müdahalelere ve parti devletine ‘Hayır’ diyor. Anlamayanlara için bir kez daha anlatalım. Biz istiyoruz diye değil, İzmir sizi ve amacınızı biliyor. ‘Tek adamı’ istemiyor ve Hayır diyor. Bu referandumu hala iktidar ve parti seçimleri olarak görenlerden, İzmir’in ‘Neden Hayır’ dediğini anlamalarını beklemiyoruz zaten. AKP’nin İzmir mitingine katılmaya zorlanan tüm vatandaşlarımızın yanında olacak ve her türlü hukuki desteği vereceğiz. İzmir sizin babanızın çiftliği değildir.’

DHA