CHP’den AKP’ye çok sert rapor tepkisi

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin TBMM'de kurulan komisyonun, tamamlanmış rapora CHP'den habersiz, CHP'yi suçlayan ekler koymasına ana muhalefetten çok sert tepki geldi.

CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel, son anda komisyonun CHP’li üyelerine hiç haber verilmeden yapılan eklemeler için “siyasi namertlik, siyasi üçkağıtçılık” ifadesini kullandı. Özel, hem komisyon üyelerinden habersiz şekilde bu ekleri yapanlar, hem de bu ekleri içerir raporu basan ve yayanlar için de, ceza ve tazminat davalarına başvuracaklarını açıkladı. Özel, raporun toplatılması için de hukuki girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, raporların bir yazılma şekli olduğunu, bunun sadece TBMM’de değil, benzer usulle çalışan tüm kurumlarda aynı olduğunu, ancak 15 Temmuz darbe komisyonunda bu usule uyulmayarak, komisyon üyelerinden habersiz son anda rapora ekler yapıldığını anlattı. “Bir komisyon bir rapor yazarken, eğer herkes aynı kararda değilse bir konuda, karar çoğunluğun dediği gibi yazılır. Bu karara katılmayanlar için de bir süre verilir, onlar da da muhalefet şerhi, karşı oy yazarlar” diyen Özel, ancak komisyon raporunda bu sistemin uygulanmadığına dikkat çekti.

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“AKIL ALMAZ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ; YAPILAN SİYASİ KALPAZANLIKTIR…”

15 Temmuz darbe komisyonunun raporunu hazırladıktan, muhalefet vekillerinin de muhalefet şerhlerine yazdıklarından sonra, rapora komisyon üyelerine haber verilmeden CHP’ye hakaret ve iftiralar içeren ekler yapıldığını da söyleyen Özel, şöyle konuştu;

“Bu Siyasi namertliktir, siyasi üçkağıtçılık, arkadan dolaşma, arkadan vurmadır.

Komisyon üyeleri AKP’ye yakışanı yapmış. Yıllarca FETÖ’yü koruyup, besleyip büyüten, Ergenekon ve Balyoz davaları ile orduyu birlikte ele geçirmeye çalışan, çıkar çelişkisine düştüklerinde de kendilerini sıyırıp, kendi dışındaki herkese FETÖ’cü diyecek kadar yüzsüzleşebilenler yazmış o ekleri. Bu evrakta sahteciliktir.

Herşeyden bağımsız olarak şunu düşünün; Bu raporun böyle kalması halinde, 30 yıl sonra bu rapor ve muhalefet şerhini okuyanlar, CHP’ye yapılan o iftira, hakaret, yalan, töhmet ve bühtanı görecek ve CHP’ye bu kadar eleştiride bulunmuş, CHP’li komisyon üyeleri buna hiçbir şey dememiş mi diye düşünecekler.

Madem ki, raporun aslına yönelik esaslı bir ilave yapıyorsun, siz de muhalefet şerhini değiştirmeyi düşünüyor musunuz diye sormak gerekir. Yapılan siyasi kalpazanlıktır.”

“RAPORUN TOPLATILMASINI İSTİYORUZ…”

CHP Grup Başkanvekili Özel, raporun acilen toplatılması için başvuruda bulunduklarını da söyledi. Özel, “Raporun geri toplatılmasını istiyoruz. Meclis Başkanlığı, herhangi bir metinde “diktatör” geçtiğinde, “diktatör çıkarılsın” diye metni iade ediyor. Ancak CHP aleyhindeki tüm iftiralar, mesnetsiz iddialar, hakaretler rapora konulup, rapor basılıyor. Hakaret ve iftira içeren, tüm mesnetsiz suçlamaların rapordan çıkarılmasını istiyoruz. Raporun basılacak son halinin önceden CHP’li komisyon üyelerine sunulmasını, onlara muhalefet şerhi yazacak zaman verilmesini istiyoruz. Raporun, tüm bu iftiralar ve mesnetsiz iddialar çıkarılmış şekilde, CHP’li üyelerin de son eklenen bölümlere ilişkin muhalefet şerhlerini içerecek şekilde yeniden basılmasını talep ediyoruz” dedi.

Bunların yapılmaması halinde yargıya başvuracaklarını da kaydeden Özgür Özel, “Hem bu raporun kendisi, hem de yazanlar, basanlar ve dağıtanlar hakkında ayrı ayrı yargıya başvuracağız. Rapor bir idari işlem, dolayısıyla raporun bu halini ilgili yargı mercilerine götüreceğiz. Ayrıca raporu yazan, basan ve dağıtanlar hakkında da hem tazminat, hem de ceza davaları açacağız” diye konuştu.