CHP’den AKP’ye ‘yargıya talimat’ yanıtı: Bu talimattır o belgeyi herkes gördü

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan "yargıya talimat" polemiğinde ikinci bir açıklama geldi. Tezcan, AKP'li Hayati Yazıcı'ya verdiği yanıtta, "O belgeyi herkes gördü. Talimata kılıf hazırlıyorlar ama bu kılıf bu minareye sığmaz" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “yargıya talimat” açıklamalarının ardından bugün CHP ve AKP’den karşılıklı açıklamalar geldi.

AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’dan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin gizli ibareli bir yazı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bir talimat gönderdiği” iddialarına ilişkin “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı’nın da bir suç duyurusunda bulunduğunu” öne sürdü.

TEZCAN’DAN YANIT GELDİ



Hayati Yazıcı’nın “talimat değil suç duyurusu” açıklamasına CHP’den bir yanıt daha geldi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Adalet Yürüyüşü’nde gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

“O belgeyi herkes gördü” diyen Tezcan, “Talimat olduğu açık açık. Şimdi de talimat değil diye kılıfını hazırlıyorlar. Dilekçenin başında GİZLİ ibaresi var. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği makamından çıkmış” dedi.

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“BU TALİMATTIR; BU KILIF BU MİNAREYE SIĞMAZ”

Dilekçenin son paragrafına işaret eden Tezcan, “Son parağrafta ‘Bu haberi yapan site hakkında işlem yapılıp tarafımıza bilgi verilmesi..’ şeklinde ifade var. Hayati Yazıcı nasıl avukatlık yapmış. Buradan tüm avukatlara çağrım. Avukatlar dilekçesine artık böyle yazsınlar. Ama hiçbir savcı bu dilekçeyi kabul etmez. Bunun bir talimat olduğunu herkes biliyor. Yürütmenin başı Sayın Cumhurbaşkanı. Talimata kılıf hazırlıyorlar ama bu kılıf bu minareye sığmaz” dedi.

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“YÜRÜYÜŞÜN AMACINI SAPTIRIYORLAR”

Adalet Yürüyüşü’ne yönelik eleştirilere de yanıt veren Parti Sözcüsü, “Adalet Yürüyüşü yapıyoruz. Amacını saptırmaya çalışıyorlar. Hedefi bellidir. Her alanda adalet diyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN’IN PARLAMENTO ÇAĞRISINA YANIT

Bülent Tezcan’a, Başbakan Binali Yıldırım’ın “Mahkeme kararı bizi mutlu etmeyebilir. Ama o kanun orada olduğu müddetçe, o hükümler yazılı olduğu müddetçe, ona rıza göstermemiz lazım. Eğer maksat o yargılamadan hasıl olmuyorsa, yasayı değiştireceğiz. Bunun yolu da parlamentodur, yol değildir, yollara düşmek değildir” sözleri de soruldu.

Tezcan, “Türkiye’yi 15 yıldır kim yönetiyor? Biz çete derken FETÖ’yle işbirliği yapıp yargıyı bozan, tahrip eden, talimat veren kimdi? Son Anayasa değişikliği ile yargıyı iktidarın emrine sokan kimdi? Bu açıklamada samimiyet göremiyoruz. Eğer samimilerse son mühürsüz Anayasa ile yaptıklarını değiştirelim bağımsız yargı kuralım” ifadelerini kullandı.