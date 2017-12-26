CHP’den Bahçeli’ye ağır sözler: ‘Sarayın taşeronu’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, son çıkan KHK’ya ilişkin, “Bu anlayış Mussolini’nin kara gömleklileri, Hitler’in SS gibi kendi paramiliter gücünü kurmaya çalışmaktadır” benzetmesi yaparken, “Bahçeli sarayın taşeronudur. Saray ona kadro vermelidir” dedi.

Veli Ağbaba, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında KHK ile çıkarılan taşeron düzenlemesine ilişkin, “Kapalı kapılar ardında bir yasak savma gibi çıkarılmıştır” dedi.

KHK ile işçiler arasında ayırım yapıldığını savunan Ağbaba, şöyle dedi:

“Bu sınav şartının ve güvenlik soruşturmasının da derhal ortadan kaldırılması gerekiyor. Biliyoruz ki güvenlik soruşturması ve sınav kendine muhalif olanların kadroya alınmaması sonucunu doğuracaktır. Biz CHP olarak bu ayırımcılığa karşı tüm taşeron işçilerin mağdur edilen tüm emekçilerin, konfederasyonların, sendikaların, işçi derneklerini ayağa kalkmaya çağırıyoruz.

“BU HUKUK DEVLETİNİN İDAMIDIR”

Son çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle birlikte hukuk devleti idam edilme kararı verilmiştir. Bu hukuk devletinin idamıdır. Bütün muhaliflere sokakta seslerini duyurmaya çalışan herkese parmak sallanmaktadır.

MUSSOLİNİ VE HİTLER BENZETMESİ YAPTI

Referandumda ‘hayır’ diyenlere terörist diyen bir anlayış, HES'lere karşı gelenlere, dağlarının, ovalarının yağma edilmelerine karşı gelenlere terörist diyen anlayış maalesef bütün ülkeye bir gömleği giydirmeye çalışmaktadır. Bu anlayış Mussolini'nin kara gömleklileri, Hitler'in SS gibi kendi paramiliter gücünü kurmaya çalışmaktadır.

“BAHÇELİ SARAYIN TAŞERONUDUR, SARAY ONA KADRO VERMELİDİR”

Bahçeli sarayın taşeronudur. Saray ona kadro vermelidir. Bahçeli'yi saray kadroya almalıdır. Hatta sözlü ve sınava tabi tutmadan sarayın kadrolusu olmalıdır. Uzunca süreden beri zaten sarayın sözcülüğünü resmi olarak yapmaktadır. Milliyetçiler de zaten onu çoktan kadro dışı bırakmıştır.

Tek tip meselesi önemli bir meselidir. Tek tip sadece mahkumları değil insanlığa giydirilmek isteniyor. Herkesin bu uygulamaya karşı çıkmasını bekliyoruz.”

“12 EYLÜL'DEN DAHA BETERDİR BU UYGULAMA”

Bir basın mensubunun, “Enis Berberoğlu ile konuştunuz mu, tek tip kıyafeti giyecek mi?” sorusuna Ağbaba, “Enis Bey ile bu konuda bir görüşmemiz olmadı. Ancak burada bu tek tip sadece FETÖ'cülere değil, AKP dışındaki muhaliflere giydirilmek isteniyor. Biz kişisel olarak bireysel olarak değerlendirme içerisinde değiliz. Buna topyekun karşıyız. Bu insan haklarının yok edilmesidir. 12 Eylül'den daha beterdir bu uygulama” yanıtını verdi. (ANKA)