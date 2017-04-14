CHP’den Başbakan Yıldırım’a yanıt: Sayın Başbakan hemen istifa etmeli

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Eğer Anayasa teklifinin herhangi bir yerinde eyalet sistemi varsa, görevi bırakırım” açıklamalarına Anayasa’nın 123. Maddesi’nde yapılan değişiklikle yanıt verdi ve “Sayın Başbakan’a düşen hemen istifasını vermektir” dedi.

Referanduma saatler kala, cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği ile “eyalet sisteminin” getirileceğine tartışmalar sürüyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, “Eğer Anayasa teklifinin herhangi bir yerinde eyalet sistemi varsa, görevi bırakırım” açıklamalarına yanıt CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ten geldi. Gök, Anayasa'nın, “ İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği”ni düzenleyen 123. Maddesi'ni anımsatarak, “Anayasa'nın 123. Maddesi'nde yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiyle, il il, ilçe ilçe, belediyeleri ve muhtarlıklar dahil bunlar üzerinde her türlü idari yetkiyi kullanabileceğini buna eyalet sisteminin de dahil olduğunu söyledi.

Levent Gök, Anayasa'nın 123. Maddesi'nde yapılan “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” şeklindeki değişikliği anımsatarak, “Sayın Başbakan daha neyin değişmediğini bilmiyor. Bu yetkiyle cumhurbaşkanı her türlü idari değişiklik yapabilir ve eyalette buna dahil. Şimdi Sayın Başbakan'a düşen derhal istifasını sunmaktır” dedi.

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ANKA