CHP’den büyük kadın buluşması

CHP, kadınların seçme ve seçilme haklarını elde etmesinin 83. yıldönümünde Ankara’da binlerce kadınla Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması gerçekleştirecek.

50 bin kadının katılımı beklenen etkinlik için Türkiye'nin önde gelen çok sayıda kişiye de davet gönderildi. Davetliler arasında Rahşan Ecevit, Sevinç İnönü, Olcay Baykal, Muazzez İlmiye Çığ, Ayşen Guruda, Sezen Aksu, Candan Erçetin, Türkan Şoray, Gülse Birsel ve Gezi olaylarında hayatını kaybedenlerin aileleri gibi kamuoyunun yakından tanıdığı birçok isim bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU DA KATILACAK

Ankara Arena'da düzenlenecek buluşmada; 1993 yılında Van Başkale'de teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Astsubay Namık Ayhan Akbaba'nın annesi Pakize Alp Akbaba da bir konuşma yapacak. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Nazan Moroğlu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Gülsüm Kav da konuşmacılar arasında yer alıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Meclis grup toplantısı konuşmasını Arena'da yapacak. CHP liderinin Reza Zarrab'ın ABD mahkemelerine sunduğu belgeleri nereden temin ettiğini açıklaması bekleniyor.