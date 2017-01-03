CHP’den Enerji Bakanı’na ‘elektrik kesintisi’ sorusu

İstanbul'da 2016 yılının son haftası başlayan ve 2017 yılı başında da aralıklarla devam eden elektrik kesintilerine tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

İstanbul'da 2016 yılının son haftası başlayan ve 2017 yılı başında da aralıklarla devam eden elektrik kesintilerine tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Elektrik kesintileri nedeniyle ağır kış şartlarında vatandaşlarımızın ısınma sorununun özellikle çocuk ve yaşlılarda ciddi sağlık sorunlarına da neden olduğunu belirten Didem Engin, bu kesintilerin kış şartlarında vatandaşlarımıza çok büyük mağduriyetler yaşattığını ve canlarından bezdirdiğini söyledi.

“2016 yılının son günlerinde İstanbullular AKP Hükümeti’nin öngörüsüz enerji arz yönetimi sebebiyle elektrik kesintilerinin hayatı felç ettiği bir haftayı yaşamak zorunda bırakılmıştır. Elektrik kesintileri yalnızca gündelik yaşamı ve konutlardaki elektrik kullanımını etkilemekle kalmamış, sanayinin yoğunlaştığı yerlerde ve organize sanayi bölgelerinde de üretimde ciddi aksamalara sebep olmuştur” diyen Didem Engin, aralıklarla devam etmekte olan elektrik kesintilerinin gerçek sebebini sordu.

İstanbul’da ve Türkiye genelinde gezdirme yoluyla kesintiler yapıldığı yani elektrik tüketimini kontrol altında tutabilmek için bölge bölge kesintiye gidildiği iddialarını da hatırlatan Didem Engin, konu hakkında Hükümet’in vatandaşları bir an evvel sağlıklı bir şekilde bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

ÇOCUKLAR SOĞUKTA TİTREYEREK DERS ÇALIŞIYOR

Elektrik kesintileri sebebiyle jeneratörü olmayan kamu kurumlarının da kesintilerden olumsuz bir şekilde etkilendiğini söyleyen Didem Engin, “Örneğin birçok devlet okulunda çocuklar soğukta ders çalışmak zorunda bırakılmıştır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için Hükümet ne gibi tedbirler aldığını kamuoyu ile paylaşmalıdır” dedi.

DEVREDEN ÇIKARILAN DOĞALGAZ SANTRALLERİ Mİ VAR?

BOTAŞ’ın doğalgazla elektrik üreten santrallere verdiği gazda kesintiye gittiği yolunda iddialar olduğunu belirten Didem Engin, Aralık ayı içerisinde yeterli miktarda gaz alamadığı için kısa ya da uzun süreli olarak devreden çıkartılmak mecburiyetinde bırakılan doğalgaz santrallerinin hangileri olduğunu sordu.

SANAYİ ÜRETİMİ DE KESİNTİLERDEN CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLENİYOR

Sanayinin yoğunlaştığı yerler ve organize sanayi bölgelerinde de elektrik kesintisi yaşandığını, bu durumdan üretimin ve ihracatın olumsuz etkilendiğini söyleyen Didem Engin, “Zaten son açıklanan verilere göre sanayi üretimi düşerken bir de üzerine yaşanan bu elektrik kesintileri sanayicilerimizi çok zor durumda bırakmıştır” dedi.

YAZ SAATİ UYGULAMASININ KALICI HALE GETIRILMESI ELEKTRİK TÜKETİMİNİ ARTIRDI

Yaz saati uygulamasının plansız bir şekilde kalıcı hale getirilmesi nedeniyle elektrik tüketiminin arttığı, dolayısıyla elektrik arzının yetersiz kaldığı iddialarını hatırlatan Didem Engin, “Yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi elektrik tüketimini ne kadar artırmıştır? İstanbul’da aylık bazda elektrik tüketim artışı ne kadar olmuştur? Ortalama bir hanenin elektrik fatura maliyeti ne kadar artmıştır? Yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesinin ülkemize toplam maliyet artışı ne kadar olmuştur?” diye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na sordu.

Yaz saati uygulamasının sürekli hale getirilmesinin dış ekonomik ilişkilerimizi de olumsuz etkilediğini söyleyen Didem Engin, “Uygulamanın sürekliliği en önemli ihracat pazarlarımız olan Avrupa kıtası ile aramızdaki saat farkını artırmış, bu da ihracatçılarımızı ve sanayicilerimizi sıkıntıya sokmuştur” dedi.

Kış saati uygulamasından vazgeçilmesi kararı alınırken görüşü alınan kurum ve kuruluşların hangileri olduğunu soran Didem Engin, “Kış saati uygulamasından vazgeçilmeden önce hangi bilimsel, ekonomik ve sosyolojik çalışmalar yapıldı? Hangi etki analizine bakılarak bu karar alındı? Yoksa her zaman olduğu gibi hükümet ‘Ben yaptım, oldu’ mu dedi?” diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

GECE KARANLIĞINDA ÇOCUKLAR OKULA KADINLAR İŞE GİTMEYE ZORLANIYOR

Kış saati uygulamasından vazgeçilmesinin vatandaşların gündelik yaşamlarını da olumsuz etkilediğini belirten Didem Engin, “Sabah havanın çok geç aydınlanması sebebiyle çocuklar karanlıkta okula gitmek mecburiyetinde bırakılıyor. Aynı şekilde çalışan kadınlar da ülkemizde artan taciz ve tecavüz vakaları nedeniyle endişe içinde sabah karanlıkta işe gitmek mecburiyetinde kalmaktadırlar” diyerek kış saati uygulamasından vazgeçilmesinin çalışanların ve öğrencilerin psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı.

Önümüzdeki haftalarda soğuk hava ve kış şartlarının daha da ağırlaşacağını hatırlatan Didem Engin, elektrik kesintilerin artarak devam etmesi riskine yönelik alınan önlemleri sordu. DHA