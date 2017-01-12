CHP’den hodri meydan: ‘Rejim değişikliği yerine erken seçime varız’

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘paket geçmezse millete gidilir’ açıklamasına CHP’den ‘erken seçim’ resti geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Rejim değişikliğine kalkışmaktansa erken seçime hodri meydan” dedi.

Anayasa teklifinin ‘partili Cumhurbaşkanı' olarak bilinen 7. Maddesi görüşmesinde söz alan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tarihi konuşmalarından birini yaptı. ‘OHAL ile Anayasayı değiştirse ona dur diyecek merci yok' diyen Baykal, şunları söyledi. “Önce siz devleti sadece bir partiye indirgemiş olmuyorsunuz. Devlet ile bir parti ilişkisine indirgemiş oluyorsunuz. Tek parti iktidarı diyordunuz, anlaşılan tek parti yetmiyor şimdi tek parti devleti istiyorsunuz.”

“ORTADOĞU DİKTA REJİMİ GELİYOR”

Baykal, Anayasa değişince kurulacak sistemi şöyle anlattı: “Bu paket Ortadoğu dikta rejimini Türkiye'ye taşımanın anayasal alt yapısına sahiptir. Bizde dikta olmaz sözünü güvence olarak kabul etmemizi istiyorsunuz. Saddam'dan Muaviye, nice isimler bize hiç de yabancı olmayan kültürün ürünüdür.”

BAHÇELİ'YE CEVAP, ‘YAZIKLAR OLSUN!'

Baykal, Bahçeli'nin erken seçim sözlerine sert cevap verdi: “Tehdit ve şantajın alenileştiği bir ortama geldik. Erken seçimle ilgili söylemek istediğim şudur; bu bir tehdit ise yakışıksız. Eğer bu tespit ise zamansızdır. Bu tehdidi de meclisteki hiçbir milletvekilini yakıştıramam. Böyle bir tehdidi buradaki her bir milletvekiline yöneltilmiş hakaret sayarım. 19-20 yaşındaki gençlerin bu iktidarın Suriye'deki hataları sebebiyle El-Bab'ta şehit olmaya koştuğu ortamda erken seçim tehdidiyle sonuç almaya çalışanları kınıyorum. Bir zamanlar PKK'lılara karşı Gabar Dağı'nda şehit olan gençlerimizin cesareti, vatanseverliği karşısında 90 yıllık Cumhuriyeti tehlikeye atacak buna boyun eğecek vekil varsa onu da kınıyorum. Böyle bir milletvekili varsa o milletvekiline de yazıklar olsun, o meclise de yazıklar olsun.”

“ERKEN SEÇİME HODRİ MEYDAN”

Baykal'ın konuşması büyük alkış aldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, oturduğu yerden söz aldı ve ‘Genel başkan adına konuşuyorum' diyerek şunu söyledi: “Bugün böyle rejim değişikliğine kalkışmaktansa bugün akşam gelecek erken seçim kararına hodri meydan diyoruz….” Bu cümle üzerine CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekilleri hepsi ayağa kalkarak alkışladı.