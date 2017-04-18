CHP’den YSK’ya referandumu iptali başvurusu

CHP, referandumu tartışmalı hale getirmekle eleştirilen Yüksek Seçim Kurulu’nun kapısını çaldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger YSK'ya gelerek yetkililerle görüştü ve resmen başvurusunu yaptı. Aksünger çıkışta yaptığı açıklamada "Toplumun hakkını aramak için buraya geldik. Sadece hayır için değil tüm oylar için geldik." dedi.

YSK’nın mühürsüz oyları geçerli saymasının yasaya aykırı olduğunu savunan CHP, referandumun iptali için harekete geçti. CHP’nin iddiasına göre “mühürsüz zarflı 2.5 milyon oyun geçerli sayılması referandumu şaibeli bir duruma sokuyor. Geçerli sayılan oyların yüzdesindeki yükseklik ise az farkla evet çıkan referandumun sonucuna gölge düşürüyor.”

CHP'DEN YSK'YA İKİ ZİYARET: BİR YÜZLEŞME BİR İPTAL

Referandumu tartışmalı hale getirmekle eleştirilen Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısını bugün iki kez çalacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ‘yüzleşeceğim’ diyerek YSK Başkanı’nı ziyarete gitti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Aksünger “Toplumun hakkını aramak için buraya geldik. Sadece hayır için değil tüm oylar için geldik” diye konuştu.

CHP'nin referandumu izleme merkezinin başındaki isim olan CHP'li Aksünger, daha önce YSK yetkilileri yaptıkları görüşmelerde ‘tercih' yazması gerekirken ‘evet' yazan mühürler yapıldığı yönündeki duyumlarını aktardığını söylemişti. Yetkililerin kendisini gülerek ‘Olur mu öyle şey' diye karşılık verdiğini söyleyen Aksünger, “O gece toplamda 45 dakika YSK'dan veriler gelmedi. Bizim sistemimiz ayaktayken YSK'nın ki çöktü. Bunun neden yaşandığının ayrıntılı olarak açıklanması gerekiyor” demişti. Sandıkları tek tek incelediklerini belirten Aksünger, ilçe, il seçim kurullarının ardından sırasıyla tüm itirazların yapılacağını vurgulamıştı.

TEZCAN DA GİDECEK

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın da ilerleyen saatlerde seçimlerin iptali için başvuruda bulunacağı bildirildi.

VATAN PARTİSİ DE BAŞVURUYOR

Doğu Perinçek’in liderliğini yaptığı Vatan Partisi de referandumdaki mühürsüz pusula tartışmalarına ilişkin YSK’ya başvuracağı öğrenildi.