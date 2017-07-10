CHP İstanbul Valisi için kararını açıkladı

CHP Milletvekili Özgür Özel, Adalet Mitingi'ne katılım rakamını 175 bin olarak açıklayan İstanbul Valiliği'ne tepki göstererek İstanbul Valisi Vasip Şahin'e 'abaküs' göndereceklerini söyledi.

Partisinin il başkanları toplantısının düzenlendiği Maltepe’deki Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıklama yapan Özgür Özel, farklı basın organlarına göre Adalet mitingine katılımın 2 milyonun üzerinde olduğunu dile getirerek valiliğin talimatla açıklama yaptığını iddia etti.

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Özel “Birisi gecenin bir yarısında İstanbul Valisi’ni uyandırdı. Dedi ki, ‘Acil açıklama yapın bu mitingi küçük gösterin’… Bir dizüstü bilgisayardan, tablet bilgisayardan yazıldığı altında kendiliğinden ifade edilen Türkçesi bozuk bir açıklama… Diyor ki, ‘Orada 170 bin kişi vardı. Sayın Vali! Sen Ahmet Davutoğlu’nun 2 milyon kişi deyip bunun yarısı kadar olan bir miting 2 milyon diye açıklama yapılırken o hesaba göre burda 3-4 milyon kişi varken insan nasıl 170 bin der? Hiç utanmasa bin yedi yüz kişilerdi diyecek. Genel Başkan MYK’sıyla beraber 17 kişi oradaydı diyecek. Şimdi bundan sonra anlaşılıyor ki sayın vali ilkokul öğretmenini de utandıracak. Kendisine bugünleri hatırlatınca kendisi de utanacak, belki çocukları ve torunları da utanacak. Ondan, ilkokul öğretmenini utandırmaması için onu unuttuğu bir hesapla tanıştırıyoruz. Bugün kendisine kargoyla bu abaküsü yolluyoruz. Sayın vali saymayı unutmuş, yeniden sayacak” dedi.İLGİLİ HABER 'Maltepe meydanının kapasitesini merak edenlere gelsin...' Erdoğan açıkladı

Özel daha sonra elinde tuttuğu abaküste sayı saydı. DHA