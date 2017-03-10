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CHP’den padişahlı propagandaya tepki

Denizli’nin Merkezefendi İlçesi Servergazi Mahallesi’nde bulunan bir binaya Fatih Sultan Mehmet, 2. Abdülhamit ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın posterleri asılırken, Atatürk yok sayıldı.
Başak KAYA
02:5910 Mart 2017
Gündem
CHP’den padişahlı propagandaya tepki
Denizli’nin Merkezefendi İlçesi Servergazi Mahallesi’nde bulunan bir binaya Fatih Sultan Mehmet, 2. Abdülhamit ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın posterleri asılırken, Atatürk yok sayıldı.

CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Sedat Demirci, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “16 Nisan'ı bir demokrasi şöleni gibi göstermeye çalışanlar görülüyor ki geçmişte kendi aldatılmışlıklarının üzerine halkımızı da aldatma yolunu seçiyor. Oluşan bu tablo, siyasi iktidarın gerçek niyetinin yansıması. Ortaçağ'a dönüş çağrısı” dedi. Demirci, şöyle devam etti: “Yıkılmış bir imparatorluğun iki padişahının arasına cumhurbaşkanının resminin asılmış olması, kimlerin hangi rüyayı gördüklerini açıkça göstermektedir. Açık açık ortaya konulan ve siyasi iktidar tarafından görülen bu rüya her şeyden önce özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için canlarını veren şehitlerimize saygısızlıktır. 90 yıllık cumhuriyetimize ‘reklam arası' diyenlerle bu resimlerin asılmasına vesile olan siyasi iktidar zihniyeti aynıdır. 16 Nisan'da Türkiye asla padişahlık özlemine geçit vermeyecektir.''

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