CHP’den sel açıklaması: Ayamama Deresi’nin hangi tarikatlara peşkeş çekildiğin açıklayacağız

İstanbul'u esir alan sağanak yağış ve ardından gelen sel nedeniyle yaşanan olumsuzlukların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve partililer katıldı.

“İSTANBUL’UN YAŞANMAZ HALE, ÇEKİLMEZ HALE GELDİĞİNİ GÖSTERİYOR”

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, yaptığı açıklamada, “Bugün, bir kez daha İstanbul’un yaşanmaz bir hale geldiğini hep beraber görmüş olduk. Sabahtan beri İstanbul, herkesin evine kapandığı, metroların çalışmadığı, tünelin çalışmadığı, Avrasya Tüneli’nin kapalı olduğu, binlerce evin su bastığı, binlerce işyerinin su bastığı, yüzlerce aracın su altında gömüldüğü, büyük bir köydeki, plansız, programsız büyüyen bir kent. 1994’ten beri İstanbul’u ranta açanlar, İstanbul’un yeşil alanını katledenler, İstanbul’da yeşili ortadan kaldırıp, doğanın bugün selle karşı karşıya kalışı, İstanbul’un yaşanmaz hale, çekilmez hale geldiğini gösteriyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanının verdiği bir örnek olduğunu söyleyen Canpolat, “Londra Metrosu’nun da bir ara su altında kaldığını yazmıştı. İstanbul’da yeşil alan oranı 2.20, örnek verilen Londra’da yeşil alan oranı yüzde 33, Moskova’da yeşil alan oranı yüzde 54, Berlin’de yüzde 15, Brüksel’de yüzde 18.80, New York’da yüzde 27. Kent kıyaslamasına baktığınız zaman AKP iktidarı döneminde İstanbul’da yeşil alanların imara nasıl açıldığına hep birlikte tanıklık etmiş olduk” ifalerini kullandı.

“İMAR ARTIŞI, BUGÜN İSTANBUL’U YAŞANMAZ HALE GETİRMİŞ OLDU”

1994’ten beri 222 milyar dolar harcayarak İstanbul’u çekilmez hale getiren bir yönetimle karşı karşıya olduklarını belirten Canpolat, ” Artık bu yönetimin İstanbul’un sorunlarını çözme yerine Büyükşehir Belediyesinin şu ana kadar yaptığı çalışmaların, her 100 oturumun 91’inin imar artışıyla ilgili olduğunu özellikle sizinle paylaşmak istiyorum. İmar artışı, bugün İstanbul’u yaşanmaz hale getirmiş oldu. 1994’de Ayamama Deresini yeşil alan ilan ettik. İhalesi de yapıldı. Ama o günden beri Ayamama Deresi’nin imara nasıl açıldığını, kimlere peşkeş çekildiğini, hangi tarikatlara verildiğini teker teker açıklayacağız. Yatırımı sadece görünen kısma yapıyorlar, reklam olan kısma yapıyorlar. Altyapıya, derelere yapılan yatırım oranı bu dönemde, neredeyse yok denebilecek düzeydedir. Sadece rant, çıkar ilişkileri dışında İstanbul lehine oluşan bir tek oluşum yoktur.”

“BİR KRİZ MASASI OLUŞTURDUK”

İl Başkanı Canpolat, ayrıca, su baskınları nedeniyle mağdur olan vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmek amacıyla bir kriz masası oluşturduklarını da sözlerine ekledi.

“İSTANBUL, TABİİ Kİ BÜYÜK BİR RANT MESELESİNE DÖNÜŞTÜ”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise “Sayın Topbaş’ın yüz binlik plan yaparken hazırlamış olduğu rapora baktığınızda bu felaketlerin nereden kaynaklandığını görebileceksiniz. İstanbul, tabii ki büyük bir rant meselesine dönüştü. Özellikle, büyük yapılaşmalar, alt yapısı olmayan yapılaşmalar ve dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir şehrinde olmadığı kadar AVM’nin olduğu dünyanın tek şehriyiz. Ama asıl önemli olan şu; 400’e yakın irili ufaklı dereler var. Bu derelerin güzergahı İstanbul’un bütün yapısını alt üst etti. Bugün yine en büyük tehlikeyi Ayamama deresinde gördük. Birçok derelere baktığınızda bu manzarayı göreceksiniz. ‘Bu derelerin güzergahı niye değişti’ diye merak eden var mı? Sadece ve sadece belli kesimlere rant yaratmak için, başta Ayamama deresi olmak üzere birçok derenin güzergahının değişmesiyle ne yazık ki İstanbul’un kimyası değişti. Ama yöneticiler ne diyor? Evinizden çıkmayın, arabanızla çıkmayın’. Arabamızla çıkmayalım da, metromuz kapalı. Uçarak mı gideceğiz? Bütün bunlara baktığımızda, bunun tek bir sebebi var. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve bakanı da itiraf etmiştir. İmar hırsızlığı İstanbul’u çekilmez hale getirmiştir. Sakın iklim değişikliği falan demeyin. İklim değişikliği sadece İstanbul’un başına mı bela oluyor? Niye iklim değişikliği Edirne’nin ötesinde ya da başka şehirlerde olmuyor da İstanbul’da oluyor. Bunun tek sebebi ranttır ve dere güzergahlarının değişimidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ileriki günlerde, tek tek, hangi derenin güzergahının neden değiştiğini kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu. DHA