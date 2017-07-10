CHP’den sert ‘sayı’ açıklaması: Siz bakmayın birileri bunu çarpıtıp…

CHP'den "Adalet Mitingi'ne kaç kişi katıldı" tartışmasına ilişkin bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Bingöl "2 milyondan fazla insanı barındırabilecek o miting alanı dolup taşmıştı. Siz bakmayın birileri bunu çarpıtıp küçük göstermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Adalet Mitingi sonrası İstanbul’da kalarak bu sabah Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğleden sonra ise partisinin il başkanlarını topladı. Maltepe’de bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık iki saat sürdü.

Adalet Yürüyüşü ve mitingi sonrası değerlendirmelerin yapıldığı toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl açıklama yaptı.

Muhteşem bir yürüyüş ve miting gerçekleştirdiklerini ifade eden Tekin Bingöl, “Bugün de hiçbir yorgunluk alameti göstermeyen, sanki 25 gün, o zor koşullarda hiç yürümemiş bir genel başkanın dinamikliğiyle il başkanları toplantımızı gerçekleştirdik.İl başkanlarımızla birlikte bu süreci değerlendirdik. Yürüyüş ve mitingle ilgili arkadaşlarımızın gözlemleri düşünceleri konuşuldu. Yine il başkanlarımız bundan sonraki süreçle ilgili de bir takım önerilerde bulundular” diye konuştu.

“BİRİLERİ KÜÇÜK GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR”

Adalet mitingine katılımla ilgili süren tartışmalara da değinen Bingöl, “Bir buçuk saatlik süreç içerisinde, 2 milyondan fazla insanı barındırabilecek o miting alanı dolup taşmıştı. Yanlarda, sokak aralarında 100 binler vardı. Siz bakmayın birileri bunu çarpıtıp küçük göstermeye çalışıyor. Bizim mitingimizle diğer mitingleri ayıran çok temel özelliklerden bir tanesi, büyük bir coşkuyla vatandaşlarımızın kendi iradeleriyle o mitinge gelmeleri. Biz geçmişte AKP’nin yaptığı mitinglerde ne tür dayatmaların olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu mitingde asla böyle bir şey yoktu. Milyonlar adete Maltepe Meydanı’na aktı. Büyük bir tarih yazılmıştır. Bu tarihi yazan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’dur” dedi.

15 TEMMUZ DA KONUŞULDU

Toplantıda 15 Temmuz anmasıyla ilgili yapılacakların da konuşulduğunu belirten Tekin Bingöl, “15 Temmuz’la ilgili de Sayın Genel Başkanımız örgütlerimize gerekli açıklamaları ve talimatları yapmıştır. Kısa süre sonra zaten genelgelerle örgütlerimiz, partililerimiz bu konuda bilgilendirilecek ve buna göre adım atacaklar” şeklinde konuştu. DHA