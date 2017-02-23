CHP’den şok referandum iddiası: Adam taşıyacaklar

CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, “Devlet kasasından mitinge adam taşıyacaklar” diyerek önemli açıklamalarda bulundu

CHP’li vekil Nurlu, “Devlet Kasasından Referandum Mitinge Adam Taşıyacaklar” başlıklığını kullanarak yaptığı açıklamada “24 Şubat Cuma günü Manisa'ya gelecek olan Sayın Cumhurbaşkanı’nın yapacağı referandum mitingi için, devletin tüm kurumları seferber edilmiştir. Valilik ve kaymakamlıklar ilçelerden Manisa'ya ücretsiz araç kaldırarak mitinge taşıma yapacaklarını duyurmuşladır” dedi.

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CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, “Manisa Valiliğinin 21.02.2017 tarihli yazısını tüm mahalle muhtarlarına tebliğ eden kaymakamlıklar, yaptıkları tebligatta Sayın Cumhurbaşkanının mitingine katılacak gaziler, şehit yakınları, engelliler ve aileleri, kadınlar ve yaşlıların tespit edilerek 23.02.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Kaymakamlığa bildirmelerini, ayrıca, mitinge katılmak isteyenlere kaymakamlıkça araç temin edileceği bildirilmiştir. Kaymakamlıklar, araç kaldırarak vatandaşı Cumhurbaşkanının referandum mitingine götürecekler.Bursa ve Aydın mitinglerini iptal eden Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da katılımın az olacağından korktuğu için tüm devlet olanaklarını seferber etmiştir” ifadelerini kullandı ANKA