CHP’den TRT’ye karşı RTÜK hamlesi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün grup toplantısında Erdoğan'ın yakınlarının yurtdışındaki vergi cennetlerine para aktardığını gösteren belgeleri açıklaması sırasında yayını kesen TRT'ye CHP'den tepki geldi. CHP'li vekil Yarkadaş sosyal medya hesabından, "Vergilerimizle ayakta duran TRT, Gnl. Başk. açıkça sansür uygulamıştır" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve ailesinin milyonlarca lirayı yurtdışına kaçırdığını iddia ettiği belgeleri açıkladığı sırada TRT yayını kesmişti. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından bu ayrımcılığa tepki gösterdi.

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Yarkadaş, “Vergilerimizle ayakta duran TRT, Gnl. Başk. açıkça sansür uygulamıştır. Halkın haber alma hakkını engelleyen TRT’yi RTÜK’e şikayet ettik. TRT’nin genel başkanımıza yönelik sansürünü bir soru önergesiyle TBMM’ye de taşıdık. Sansürü kayda geçiriyoruz; unutmuyoruz. TRT bu belgeleri göstermeyince, gerçeği yok edebileceğini mi sanıyor? Komiksin TRT…” ifadelerini kullandı.

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İşte o tweetler;