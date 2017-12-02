CHP’li Ağbaba: Türkiye’yi bu kadar küçük düşürmeye ne hakkınız var?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ABD'de davası devam eden Reza Zarrab'ın, Bakanlar Kurulu'nun maaşının yarısını verdiği iddiasında bulunarak, "Türkiye'yi bu kadar küçük düşürmeye ne hakkınız var?" dedi.

Veli Ağbaba, Adıyaman’da partisinin Merkez İlçe Kongresi’ne katıldı. Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen kongreye; Ağbaba’nın yanı sıra CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Adıyaman Belediye Başkanı AKP’li Hüsrev Kutlu ve partililer katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun para transferlerini gösterdiği iddia edilen belgelerle ilgili konuştu.

CHP’lilerin fezlekeyle susturulmak istenildiğini savunan Ağbaba, şöyle dedi:

“Türkiye’nin gündemi yoğun. Geçtiğimiz günlerde CHP yönetiminin tamamına fezleke gönderildi. CHP Genel Başkanı’ndan, Genel Başkan Yardımcılarına, Parti Meclisi’nin tamamına bir fezlekeyle CHP susturulmak isteniyor. Kurumsal bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu fezlekelerinin tamamının bu hafta gelmesi anlamsız değil, bilinçli bir şekilde gönderildi. Neden? Geçtiğimiz hafta Türkiye’yi ayağı kaldıran dünyanın herhangi bir ülkesinde bir belge açıkladı Genel Başkan. Ülkedeki herkes Man diye bir ülkeden haberdar oldu. Hala utanmadan yandaş medyası çizeri, yazarı, siyasetçisi, bakanı, politikacısı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret edip küfrediyorlar. Kardeşim sen namusluysan, sen dürüstsen eğer ticaret yapıyorsan Man diye bir ülkede ne işin var? Man’a ne sattın da para geldi? Açıkça görüldüğü gibi etik olmayan, ahlak olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Belgelerin hepsi gerçek, orada hesapları var. Ciddi şekilde para gelmiş, bunlar ne için geldiği belli değil. Para transferleri var, açıklayamıyorlar. Tek yaptıkları şey, her zaman olduğu gibi ‘Ey Kılıçdaroğlu, ey CHP zihniyeti’ diye bağırmaya çalışıyorlar. Bizi baskıyla bunları açıklamamamız için tehditle susturmaya çalışıyorlar. Fezleke gönderiyorlar. Bir kez daha söylüyorum; sonu ölüm olursa olsun, dönen namerttir.”

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“BİZ ONLARLA AYNI GEMİDE DEĞİLİLİZ”

Bakanlar Kurulu’nun yarısının maaşını Reza Zarrab’ın verdiğini iddia eden Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Amerika bir hırsızı yargılıyor Iran asıllı, 3 yıl önce 29 yaşındaydı. 30 milyar dolar serveti olduğu söyleniyordu. Bu 30 milyar dolar, Adıyaman’ı 7 kez satın alır. 30 milyar dolar çok ciddi bir para. O zaman demiştik ki; ‘Bu Reza Zarrab eş başbakan. AKP, HDP’den sonra eş başkanlık sistemini getirmişti’ dedik. Kürsüde üzerimize yürüdüler. Niye? Eş başbakan, Bakanlar Kurulu’nun yarı maaşını Reza Zarrab veriyor. Bakanlar Kurulu’nun yarı maaşını, bildiğimiz yarısının maaşını Reza Zarrab veriyor. Türkiye’yi bu kadar küçük düşürmeye ne hakkınız var? Bunu bir milli mesele haline dönüştürmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki; ‘Aynı gemideyiz.’ Değerli arkadaşlar, biz onlarla aynı gemide değiliz. Biz 700 bin liralık saat takanlarla, 40- 50 bin Euro rüşvet alanlarla, hırsızların önüne yatanlarla, aynı gemide değiliz. Biz Ermenek’te ‘Çocuğum maden, suyun altında kalan oğlum yüzme bilmiyor’ diyen anneyle aynı gemideyiz. Biz çocuğu soğuktan donarken saç kurutma makinesiyle çocuğunu ısıtmaya çalışan daha sonra kendisini çaresizlikten iple asan Emine anneyle aynı gemideyiz.”

Yapılan konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen kongrede mevcut İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, yeniden seçildi.

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MALATYA’DA DA KONUŞTU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adıyaman’daki temaslarının ardından Malatya’da Battalgazi İlçe Kongresi’ne katıldı. Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Selahattin Sarıoğlu’nun istifasının ardından Bahattin Öner ile Vahap Altunok’un aday olduğu kongrede adaylara başarılar dileyen Ağbaba, Kemal Kılıçdaroğlu’nun para transferlerini gösterdiği iddia edilen belgelere değindi. Ağbaba, Man’da kurulan şirketin isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen’in isimlerinden oluştuğunu öne sürdü.

Veli Ağbaba, şunları söyledi:

“Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı’nın kardeşlerinin, ailesinin bankalarda hesapları olduğunu, oradan para gidiş gelişlerinin olduğuyla ilgili bir soru sordu? Ardından AKP Genel Başkanı, Genel Başkanımıza çok sert bir ifadeyle, ‘İspat etmezsen’ hakaret edici küfür edici şeyler söyledi. Genel Başkanımız da Salı günü grup toplantısında elindeki belgeleri açıkladı. Bilmiyorum siz biliyor musunuz? Man diye bir ülkenin olduğunu öğrendik, hep beraber. Man´da hesapları olduğu ortaya çıktı, belgeleri olduğu ortaya çıktı. Sonra tartışma başladı. ‘Bu belgeler sahte mi, gerçek mi?’ diye soruldu. ‘Ardından para alışverişi var’ denildi. İşte ‘Bu para gelmedi, gitmedi para geldi’ denildi. Şirketin ismi ‘BUMERZ’dir. BUMERZ´in anlamı ney? ‘Bu’ Burak Erdoğan. Hani diyor ya Erdoğan, ‘Bu şirketin neresindeyiz?’ diye. ‘M’ Mustafa Erdoğan, ‘ER’ Erdoğan, ‘Z’ de eniştesi Ziya ile ilgili isimden oluşan bir şirket kuruluyor. Nerede kuruluyor? Man´da kuruluyor. Birkaç yönden arızalı bir durum var. Dünyanın herhangi bir demokratik bir ülkesinde yaşanmış olsaydı, bırakın Cumhurbaşkanı’nı, o ülkede yer yerinden oynardı. İstifa müessesesi devreye girerdi, intihar ederlerdi.”

“BİZİ FEZLEKEYLE KORKUTMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Cumhuriyet Halk Partisi’ne büyük bir saldırı olduğunu yineleyen Ağbaba, şöyle konuştu:

“Bir kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi bir saldırı altındadır. Bir kez daha söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak bir saldırı altında, Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir kuruma büyük bir saldırı var. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki yöneticilerin tamamı, Genel Başkan Yardımcıları’ndan, Parti Meclis üyelerine kadar, Genel Başkan’a kadar bir fezleke geldi. Fezlekede, Parti Meclisi bildirisine imza attığımız için dokunulmazlıklarımızın kaldırılması isteniyor ve terör örgütlerine destek olduğumuz ifade ediliyor bu fezlekeyle. Bir siyasi partinin görevi o parti yönetiminin görevi bir olay yaşandığı zaman, o olayla ilgili düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmaktır. Cumhuriyet Gazetesi’ne bir baskın olduğu zaman, bu görüşleri biz açıkladık. Bizi fezlekeyle korkutmaya çalışıyorlar.”

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“2019’DA, CUMHURİYET’İ SAVUNAN KADRO YÖNETECEK”

Türkiye´yi 2019 seçimlerinde tek adamın yönetmeyeceğini, Cumhuriyet’i savunan kadronun yöneteceğini ifade eden Ağbaba, “Gittiğim her yerde söylüyorum, burada da söylüyorum; 2019 seçimlerinde Türkiye´yi tek adamlı isteyenler, Cumhuriyet’i yıkmak isteyenler yönetemeyecek. 2019´da Türkiye´yi Recep Tayyip Erdoğan yönetemeyecek, yönetmeyecek. 2019´da Türkiye´yi, Cumhuriyet’e sahip çıkanlar, laikliğe, demokrasiye, insan haklarına, kadın erkek eşitliğine ve Cumhuriyet’in değerlerini savunan ekip, kadro yönetecek” diye konuştu. Kongrede Bahattin Öner başkanlığa seçildi.

DHA