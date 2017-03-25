CHP’li Ağbaba’dan Bozdağ’a sert tepki!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın "FETÖ'nün Türk yargısının içerisinde güç sahibi, yetkisi sahibi olmasını sağlayan adımın faili ve müsebbibi CHP'dir" sözlerine tepki gösterdi. Ağbaba, "Biz Bekir Bozdağ'ın, Hocaefendi'sine nasıl toz konduramadığını, yatıp kalkıp geçmiş olsun mesajları gönderdiğini, sabah akşam nasıl Fethullah Gülen'i övdüğünü biliriz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın "FETÖ'nün Türk yargısının içerisinde güç sahibi, yetkisi sahibi olmasını sağlayan adımın faili ve müsebbibi CHP'dir" sözlerine tepki gösterdi. Ağbaba, "Biz Bekir Bozdağ'ın, Hocaefendi'sine nasıl toz konduramadığını, yatıp kalkıp geçmiş olsun mesajları gönderdiğini, sabah akşam nasıl Fethullah Gülen'i övdüğünü biliriz" dedi.

Malatya’da referandum çalışması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda konuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açıklamalarına sert tepki gösteren Ağbaba, Bozdağ'ın geçmişte yaptığı konuşmaları hatırlatarak, “Bu kadar açık yalan söylemek sizin için bile fazlasıyla ‘aşağı’ bir harekettir” dedi. Ağbaba konuşması şöyle sürdürdü:

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“AKP ile cemaat et ile tırnak gibi olmuş birer yapıdır. Bunlar öyle iç içedir ki birbirinden ayıramazsınız. Bunu gören AKP, başkalarına bu çamuru sıçratma telaşında. Yıllarca cemaat ile birlikte, vatanperver onurlu insanlara attıkları darbeci iftirası gibi, bu sefer de yine bu insanlara FETÖ’cü iftirasında bulunuyorlar. İnsan, namus denen kavramı bu kadar hor kullanmaz. Hukukun askıya alınmasından sorumlu Adalet Bakanı belli ki ar ve haya kavramlarını da askıya almış. Vicdan terazisine koysak teraziyi hareket ettiremeyecek kadar vicdan yoksunu insanlar, CHP’yi FETÖ’yü yaratmakla suçluyor.”

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AKP yöneticilerinin yıllarca kürsüden Pensilvanya'ya kucak dolusu sevgiler gönderdiğini kaydeden Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Atamaları ‘Muhterem Hocaefendi Hazretleri' dedikleri terör örgütü liderine sormadan yapmayanlar, icazet almadan karar almayanlar bugün CHP’yi suçlama alçaklığında bulunuyor. Biz Bekir Bozdağ’ın ne olduğunu da biliriz, kim olduğunu da biliriz. Hocaefendisine nasıl toz konduramadığını, yatıp kalkıp geçmiş olsun mesajları gönderdiğini, sabah akşam nasıl Fethullah Gülen’i övdüğünü biliriz. Süleyman Soylu’ya yaptığım çağrıyı Bekir Bozdağ’a da yapıyorum; birazcık ar, haya, namus sahibi iseniz bu konu hakkında daha fazla konuşmayın. Bu kadar açık yalan söylemek sizin için bile fazlasıyla ‘aşağı’ bir harekettir. AKP’lilerin son dönemde yaptığı bu iftiralar sistematik bir algı operasyonunun parçasıdır. Bakanlar sıraya girmiş FETÖ’yü devlete yerleştirenlerin kendileri olduğu Ağrı Dağı kadar gerçekken, suçu başkasına yıkmaya çalışıyorlar. Bakanlar Kurulunda ve AKP’nin yetkili organlarında alınmış bir karar bu. Akıllarınca tarihi tersten yazıp kendi suçlarını temizleyecekler. Ama bu leke çıkmaz. Ne yaparsanız yapın, mutlaka ama mutlaka yargılanacaksınız. Cemaat ile birlikte bu ülkeye verdiğiniz geri dönülmez zararın bedelini bağımsız yargı önünde vereceksiniz.” DHA