CHP’li Aksünger referandumdaki 4 şüpheyi açıkladı

16 Nisan Anayasa referandumu oylaması bitti, sonuçların büyük bölümü ortaya çıktı ama şaibe iddiaları bitmedi. CHP’li Aksünger referandumdaki 4 büyük şüpheyi açıkladı. CHP’nin seçim koordinasyon merkezinin sorumlusu Erdal Aksünger, referandumda yaşanan şaibeleri teker teker anlattı, CHP’nin tüm bunlara itiraz edeceğini açıkladı.
Erdal Aksünger, şaibe iddialarını şöyle sıraladı;
YSK, yurt dışı oylarda mühürsüz pusulaları saymadı, yurt içi oylarda saydı. Aynı seçimde, bir yerde farklı uygulamada, diğer yerde farklı uygulama yapıldı.
Arada sadece 1 milyon 300 bin oy fark varken ve bir milyon 600 bin oya tekabül eden 40 bin sandık hiç açılmamışken, balkon konuşmaları başladı.
850 bin geçersiz oy var denildi, bunların hepsinin incelenmesi gerekiyor.
Kaşesiz oyların sayılmasının yanısıra, atılmış oylara sonradan kaşe basıldığı da belgelendi.