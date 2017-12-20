CHP’li Aldan açıkladı! Zarrab’ın şirketleriyle ilgili flaş belge!

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, Reza Zarrab’ın şirketleriyle ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Halk TV'de ekrana gelen ve Fatih Ertürk'ün hazırlayıp sunduğu Türkiye Nereye programının bugünkü konukları, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, emekli Kurmay Albay Ümit Yalım ve gazeteci yazar Necdet Pekmezciydi.

“ZARAB'IN ŞİRKETLERİ HAYALİ TİCARET YAPARKEN DEVLETTEN TEŞVİK ALMIŞ”

Gündemin sıcak gelişmelerinin değerlendirildiği programda, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, Reza Zarrab'ın şirketleriyle ilgili önemli bir iddiada bulundu. Aldan, Zarrab'ın hayali ticaret yaptığı iki şirketin adını ve bunlarla ilgili belgeleri açıkladı. Ayrıca Aldan, konuyla ilgili önemli bir iddiada daha bulunarak bu ticaretlerin yapıldığından devletin haberdar olduğunu ve şirketlerin devletten ihracat teşviki olan %18 vergi iadesi aldığını da söyledi.