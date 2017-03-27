CHP’li anne-kız serbest!

Antalya'da referandum çalışması yapan Ak Partili gruba saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Zehra Özer ile kızı Rahşan Karasu, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘Zorla bir siyasi partinin faaliyetini engellemek’, ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi’, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından Antalya 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Zehra Özer ile Rahşan Karasu suçlamaları kabul etmedi.

Rahşan Karasu, ifadesinde, olay günü annesiyle dolaşmaya çıktıklarını, ellerine broşür uzatıldığını söyledi. Broşürü alınca annesinin ‘Utanmazlar bize evet broşürü vermiş’ diyerek bunu yere attığını anlatan Rahşan Karasu, “Bunun üzerine arkadan gelen bir kadın, ‘Rabia’ işareti yapıp ’16 Nisan’dan sonra göreceksiniz’ dedi. Annem de ‘Ne göreceğiz’ dedi. Kadın anneme ‘O.., göreceksiniz’ diyerek sol tarafına tokat attı. Annem de bunun üzerine kadının saçını çekti. Birlikte yere düştüler. 8- 9 erkek etrafını sardı. Annemi tekmelemeye başladılar. Annemi kurtarmak için onlara vurmaya başladım. Ellerinden kurtulmak istedik. Çevremizi 20- 25 kişi sardı. Bize saldıran 4 kişi değil, çok daha fazla kişiydi. Hepsinden şikayetçiyiz” diye konuştu.

‘CUMHURBAŞKANIMIZIN ADINI AĞZIMA ALMADIM’

Zehra Özer de suçlamaları kabul etmedi. Kızının ifadesini tekrar ettiğini kaydeden Zehra Özer, “Bana küfür etti. Bana ilk tokadı başı bağlı kız attı. Ben de bana vurmasın diye kızın tokasından yapıştım. Gözlüğüm düştü. Saçlarımdan yoldular. Bana tokat atan kız da saçıma yapıştı. Daha sonra adamlar gelip bana vurdu, ayaklarıma bastı. 10- 15 kişi üzerime çullandı. O kadar milletin içinde başbakana, cumhurbaşkanına hakaret edecek biri değilim. Hakaret etmiş olsam beni orada öldürürlerdi” dedi.

Yargılamanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yurtdışı çıkış yasağı konulan Zehra Özer ve kızı Rahşan Karasu, CHP’liler tarafından adliye kapısında karşılandı. CHP’nin referandum için kullandığı minibüsten çalınan ‘İzmir Marşı’ ile karşılanan Zehra Özer ile Rahşan Karasu’ya, CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul ve bazı partililer destek verdi.

Zehra Özer’in oğlu Yasin Karasu ise korkmadan inandıkları değerleri savunmaya devam edeceklerini belirterek, “Kimsenin kılını incitmeyeceğiz, kimseyi kırmayacağız. Doğru bildiğimiz değerleri söylemekten vazgeçmeyeceğiz ve kimseden de korkmadan yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

AKAYDIN: PANİKLEDİLER

CHP Konyaaltı İlçe Teşkilatı tarafından Uncalı Mahallesi’nde düzenlenen referandum çalışmalarına katılan CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kınadığını belirtti. Referandumda ‘hayır’ çıkacağını savunun Akaydın, bu nedenle Ak Parti’nin panik içinde olduğunu, bunun için de her türlü kışkırtmayı yaptığını savundu. Mustafa Akaydın, şunları söyledi:

“Bir anne ve kızı sokakta konuşarak etrafla ilgisi olmadan yürüyor. Birisi aniden ‘şak’ diye önlerine ‘evet’ pusulası veriyor. Kadıncağız da kuvvetli bir hayırcı. Elinden alıp ‘cart’ diye yırtıyor. Olay bu. Ondan sonra görmediği hakaret, rezillik kalmıyor. 20 kişi üstüne çullanıyor. Başı bağlı bir kızımız da ‘Rabia’ işareti yapıyor. Ve onlar saç saça, baş başa gelirken 20 erkek tarafından dayak yiyor. Ondan sonra sayın Dışişleri Bakanı çıkıyor ekranlara, ‘Bunu yapan insan olamaz, bu hayvandır’ diyor. Çok güzel bir dili, üslubu var. Hani ‘şey lalesi’ diyen Hollandalılara. Panikteler, hayır çıkacak. Bunun paniği ile yapabilecekleri her türlü kışkırtmayı yapıyorlar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu şiddetle kınıyorum. Bir Dışişleri Bakanı böyle bir üslubu vatandaşı için kullanmaz. Antalyalı hemşerisine ne olursa olsun daha olayın ne olduğu ortaya çıkmadan ‘hayvan’ diye hitap edemez.” DHA