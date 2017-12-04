CHP’li başkan KİPTAŞ’ın 12 katlı projesine isyan etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bina yüksekliklerinin 5+1 katı geçmeyeceği talimatına rağmen İstanbul Silivri’de 173 bin metrekarelik araziye 12 kat inşaat izni çıktı.

İBB şirketlerinden KİPTAŞ'ın 4 Nisan 2017'de tapusunu aldığı arazinin imar durumu geçtiğimiz eylül ayında değiştirildi. Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan parseldeki 2 kat sınırı

plan değişikliğiyle 12 kata çıkarıldı. Emsal de 0.45'den 1.10'a çıkarılarak toplam inşaat alanı 79 bin metrekare artırıldı. CHP'li Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, plan değişikliğine itiraz edeceklerini belirtti. Işıklar, şunları söyledi:

SİHİRLİ DEĞNEK DOKUNDU

BU değişiklik Cumhurbaşkanı'nın talimatındaki 5+1 kat sınırını kat be kat aşıyor. Emsal de yükseltilerek vatandaşın elindeyken 25 bin 400 metrekare olan inşaat hakkı 79 bin metrekare artırılarak 104 bin 410 metrekareye çıkarıldı. İBB'nin iştiraki KİPTAŞ taraf olduğu için araziye sihirli değnek dokunmuş gibi oldu. ‘İstanbul'da kentsel dönüşümde emsal artışı olmayacak' diyen yeni İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ı da Cumhurbaşkanı'nın talimatını uygulamaya çağırıyoruz.

GÖKYÜZÜ GÖRÜNMEYECEK

EĞER bu proje geçerse burada gökyüzü görünmeyecek. Demir yığını olacak. 1 milyon yılda oluşan bu toprakları demire teslim etmiş olacağız. Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum; bu proje onaylanmasın. Onaylanırsa bir kez daha ihanet edilmiş olacak. Plan askı sürecinde biz itirazlarımızı yapacağız, devamında gerekirse hukuki yönden mücadelemizi sürdüreceğiz.

Silivri Belediyesi olarak konut yapımına karşı değiliz. 15 yıl önce tarım vasfı düşük arazide bin 350 tane kalite standartları yüksek konut yaparak vatandaşlarımızı ev sahibi yaptık. Ancak verimli tarım arazilerinde böyle bir işe kalkışmak bu şehir için cinayet olur.