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CHP’li Bekaroğlu’ndan canlı yayında önemli açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bekaroğlu, "Ciddi bir hesaplaşmaya gidebiliriz. Toplumumuz ciddi bir şekilde tehlikeli bir şekilde bir yere doğru itiliyor" dedi.
00:274 Ocak 2017
Gündem
CHP’li Bekaroğlu’ndan canlı yayında önemli açıklama
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bekaroğlu, "Ciddi bir hesaplaşmaya gidebiliriz. Toplumumuz ciddi bir şekilde tehlikeli bir şekilde bir yere doğru itiliyor" dedi.

CHP’li Bekaroğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“DEAŞ, Türkiye’nin fay hatlarına sinir uçlarına saldırıyor. Buradan Allah korusun beraberinde büyük bir korku ve nefretle düşmanlaşma var. Bu Türkiye, Pakistan olur mu diye tartışmaya girdik. Pakistan olmaz. Türkiye olur. Daha kötü örnekler olabilir. Ciddi bir hesaplaşmaya gidebiliriz. Azım varmıyor, söylemek istemiyorum iç savaş, iç çatışma diye bir şey söylemek istemiyorum. Ama toplumumuz ciddi bir şekilde tehlikeli bir şekilde bir yere doğru itiliyor. Biz burada oturup konuşurken bunları hesaba katmak mecburiyetindeyiz”

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