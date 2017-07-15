CHP’li belediyeden dev ”15 Temmuz Demokrasi Anıtı’

Beşiktaş Belediyesi'nin yaptıracağı ve üzerinde 249 şehidin şehitlerinin isimlerinin yer alacağı '15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, “Anıtın, yüksekliği bir tarafta İstanbul Fethi’nin tarihi olan 1453 yılına atıf olacak şekilde 14 metre 53 santimetre, diğer tarafta ise Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun tarihi olan 1923’e atıf olacak şekilde 19 metre 23 santimetre olarak yapılacak”

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne hakim bir noktaya yapılacak olan ve göğe doğru uzanacak olan iki elin birleşmesinden meydana gelecek anıtın açılışı önümüzdeki 29 Ekim’de yapılacak.

Beşiktaş Ortabayır Sokak’ta inşa edilecek olan 15 Temmuz Demokrasi Anıtı’nın temel atma törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Beşiktaş’ın mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve sokak sakinleri katıldı.

Törende konuşan Murat Hazinedar, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde 249 şehide Allah’tan rahmet diledi. 15 Temmuz’da Türkiye’ye karşı yapılan hain saldırının gayri milli ve dışarıdan olduğununun bilinmesinin zorunluluğuna dikkat çeken Hazinedar, “Hep birlikte elele vererek devletimizi ele geçirmeye, diz çöktürmeye çalışan FETÖ terör örgütüne ve herkese karşı mücadele etmek zorundayız. Bu nedenle Beşiktaş’ta, bu demokrasi destanını unutturmamak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne hakim olan bu noktada eşsiz bir anıt yapmaya karar verdik” diye konuştu.

“249 ŞEHİDİN ADI OLACAK”

Açılışının önümüzdeki 29 Ekim’de yapılacağı bilgisi paylaşan Hazinedar, inşa edilecek 15 Temmuz Demokrasi Anıtı’nın fiziki özellikleriyle ilgili şunları söyledi: “Heykel formunun altındaki mermer kaidenin üç yüzünde 15 Temmuz şehitlerinin adları yer alacak. Anıtın, yüksekliği bir tarafta İstanbul Fethi’nin tarihi olan 1453 yılına atıf olacak şekilde 14 metre 53 santimetre, diğer tarafta ise Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun tarihi olan 1923’e atıf olacak şekilde 19 metre 23 santimetre olarak yapılacak. Heykelde bulunacak olan iki el, insanoğlunun topraktan gökyüzüne yükselen uhrevi yolculuğunu bizlere hatırlatacak”

Edilen duaların ardından Murat Hazinedar kurdeleyi keserek, kaidesinin konulacağı yere anıtın temeli atıldı.