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CHP’li belediyelere ödül yağdı

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri'nde CHP'li belediyelerin topladığı ödüller dikkat çekti.

23:025 Aralık 2017
Gündem
CHP’li belediyelere ödül yağdı
Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri'nde CHP'li belediyelerin topladığı ödüller dikkat çekti.

Yerel yönetimlerde başarılı bir dönem geçiren CHP, kazandığı il ve ilçeleri ‘elinde tutmaya’ kararlı. Başta sosyal çalışmalar olmak üzere proje bazlı teknik çalışmalarda da birçok CHP’li belediye başarılarıyla dikkat çekiyor.

chp-odul2Son olarak Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödüllerinde dikkat çeken CHP’li belediyeler 20’nin üzerinde ödül kazanırken ödüllerini Birlik Başkanı Mevlüt Uysal’ın elinden aldılar. Marmara Belediyeler Birliği’nin Altın Karınca ödülü yağdırdığı CHP’li belediyeler arasında Kadıköy, Ataşehir, Maltepe, Beylikdüzü, Yalova, Edirne gibi önemli merkezler de bulunuyor.

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