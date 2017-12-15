CHP’li Biçer’den AKP’li iki belediye başkanı için suç duyurusu

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa'nın Saruhanlı Belediyesi'nde Kırsal Hizmetler Şube Müdürü olarak görev yapan Suat Diktaş'ın, Yunusemre Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Çerçi ve Saruhanlı Belediye Başkanı AKP'li Hüseyin Yaralı tarafından silah zoruyla kaçırılıp, sorguya çekildiği iddialarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Saruhanlı Belediyesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Suat Diktaş, silah zoruyla kaçırılıp, her ikisi de AKP’li olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı tarafından sorguya çekildiğini iddia etti. İddiaların ulusal basında haber olarak yer almasının ardından CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa Adliyesi önünde basın açıklaması yapıp, belediye başkanları Çerçi ve Yaralı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesini teslim etmeden önce yaptığı açıklamada Biçer’e, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Zerrin İşnel, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Zeki Bilgin ve bir grup partili de eşlik etti.

İki AKP’li Belediye Başkanı’nın kamuoyunda yer alan iddialar doğrultusunda Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre suç işlediğini öne süren Biçer, şöyle dedi:

“İddialara göre Yunusemre ile Saruhanlı belediye başkanlarının yine daha önceden Saruhanlı Belediyesi’nde belediye başkan yardımcısı ve müdür olarak çalışmış bir kişiyi yanlarındaki silahlı adamlar birlikte arabaya zorla bindirip, organize sanayi bölgesindeki bir binaya kaçırdıkları, orada yaklaşık 2 saat süren bir şekilde sorguya çektikleri, telefonunu gasp ettikleri, hürriyetinden alıkoydukları şeklinde neredeyse tümü TCK’ya göre suç teşkil eden çeşitli eylemlerde bulundukları yönünde basına yansıyan haberler oldu. Yaşanan bu olaylardan sonra görevimizi yapmak üzere suç duyurusunda bulunduk. Mehmet Çerçi ve Hüseyin Yaralı, kasten yaralama, tehdit, şantaj, cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, hakaret, nitelikli yağma, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kamuya ait araç ve gereçleri suçta kullanma, kamu güveni ve barışına ile işleyişine karşı suç işlediklerinden haklarında gerekli kovuşturmanın yapılmasını talep ettik.”

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU’YA SESLENDİ

Dün söz konusu iddiaları TBMM’nin gündemine taşıdığını da dile getiren Milletvekili Biçer, İçişleri Bakanı Süleman Soylu tarafından cevaplandırılmak üzere Meclis’e soru önergesi verdiğini kaydetti. Biçer, “Soylu’nun bu soru önergesine yanıt vermesini bekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki kendisi daha önce basına yansıdığı şekilde hem de oturduğu makam itibariyle bu konuda yetkili tek kişi. Nasıl CHP’li bir belediyenin başkanını, cam balkonla ilgili bir müfettişin yazdığı iki satır rapora binaen görevden alabiliyor ve elinde böyle bir güç varsa, bu gücü ve yetkiyi mevcut AK Partili belediye başkanlarıyla ilgili de kullanıp, görevini yerine getirmesini bekliyoruz. Kendisi sürekli Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında haddini aşan ileri geri konuşmalar yapmaktadır. Genel başkanımıza, ‘Sen bittin’ diyen Soylu, bu basına yansımış ciddi iddialarla ilgili ‘Ben gereğini yapacağım. Görevimi yapacağım’ diyebilecek midir” diye konuştu.

Milletvekili Biçer, açıklamasının ardından elindeki suç duyurusu dilekçesini Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti.

DHA