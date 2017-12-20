CHP’li Bülent Öz, Erdoğan’a o sözlerini hatırlattı

CHP Çanakkale Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bülent ÖZ, 19 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulunda 2018 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı görüşmelerinde, Orman Genel Müdürlüğü hakkında söz alarak, Orman Köylülerinin, Mevsimlik Orman İşçilerinin, kadro bekleyen Orman Mühendislerinin sorunlarını gündeme getirdi ve "Tayyip Erdoğan’nın zamanında itiraf ettiği gibi, CHP her zaman Anti Emperyalisttir" dedi.

CHP'li Bülent Öz, CHP'nin önceliği köylüdür, işçidir, emeklidir ve bu adımlar için hiçbir emperyalist güç ile gizli kapaklı iş yapmaz vurgusunu yaparak, Meclis Genel Kurul konuşmasında şunları ifade etti:

AKP GAZZEYE GİDEMEDİ, BİZ FİLİSTİNE GİDENLERDENİZ

Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa doğru söylemiş. Gazete küpüründe görüldüğü gibi demiş ki: “Talihsizlik, Cumhuriyet Halk Partisinin ABD karşıtı olması.” Yani “Cumhuriyet Halk Partisi antiemperyalisttir.”

Siz gömleği değiştirdiniz ama biz hâlâ aynı kafadayız. Biz antiemperyalistiz.

Siz gömleğinizi sık sık değiştirirsiniz çünkü siz işinize geldiğinde antiemperyalist olur, işinize geldiğinde İsrail’le gizli gizli iş bitirir, İsrail’den tohum almaya devam edersiniz. Siz hâlâ Gazze’ye gidemediniz ama biz Deniz Gezmiş gibi Filistin’e gidenleriz.

AKP'NİN YANLIŞ ORMAN POLİTİKALARI, ORMAN KÖYLERİNİ YOK EDİYOR

Cumhuriyetimizin kuruluşuyla var olan ve dünyadaki tek örnek, Türkiye’de orman köylümüz AKP tarafından görmezden geliniyor. Biga; Camialan, Arabaalan köyü, Çan; Bilaller, Cicikler, Kızılelma, Yenice, Alancık obaları, Armutçuk köyleri, Lapseki; Taştepe, Dereköy, Alpagut köyü, Ayvacık; Tuztaşı, Baharlar, Kısacık köyü, Çanakkale Merkezde; Fevziçakmak, Denizgöründü köyü, Bayramiç; Gökçeiçi, Zerdalilik, Palamut, Oba köyleri…

Merak ettiniz değil mi bu köyleri niye saydığımı? Orman politikalarınız yüzünden Çanakkale’de birçok orman köyümüzü bitirdiniz, yok ettiniz. Bu köylerde kırk yaşın altında insan bırakmadınız.

20 BİNE YAKIN ORMAN KÖYÜ VAR AMA NE YATIRIM NE DE DESTEKLEME GÖRMÜYOR

Türkiye’de 17.900 orman içi ve ormana bitişik köyde mülkiyeti devlete ait yaklaşık 20 milyon hektar orman alanı içinde 18.688 orman köyü bulunmaktadır.

Orman Köylüleri arazi varlığı açısından da en büyük bölümde. Orman Bakanlığınızın ve Hükûmetinizin politikaları nedeniyle orman köylüleri iş edinmek için şehirlere göç ediyor çünkü orman köylüleri devlet yatırımı alamıyor, destekleme görmüyor.

ORMAN KÖYLÜMÜZ KORUNMADAN ORMANLARIMIZ KORUNAMAZ

Siz ormanlarımızı dikili ağaç kesimine, şirketlere verirsiniz; biz “Ormanlarımızdan köylümüz yararlansın.” diyenleriz. Orman köylüsünü ormanda istihdam etmek hem devletimizi kâra sokacak hem de orman köylümüze geçim kaynağı olacak.

Anayasa’mızda açıkça “Ormanların imkânlarından orman köylüsü yararlansın.” derken siz tüccarlara bıraktınız. Bu hatadan geri dönüp geçmişte olduğu gibi ormanlarımızdaki hakları gerçek sahiplerine, orman köylüsüne bırakmalıyız.

Dikili ağaç uygulaması yapılması gerekliyse bu işlem orman köy kooperatifleri aracılığıyla yapılıp orman köylümüze ciddi bir imkân sağlanmalıdır. Çünkü ülkemizdeki 7,5 milyon orman köylümüz korunmadan ormanlarımız korunamaz.

MAZOT, ORMAN KÖYLÜMÜZE, KOOPERATİFLERE VE ÇİFTÇİLERE 1,5 TL DEN VERİLMELİDİR

2018 yılı için vahidi fiyatı oluşturacak olan kriterlerin uygulanmasında yıl içinde yapılacak akaryakıt fiyat artışının mutlaka yansıtılması gerekir.

Evet, biz mazotu orman köylümüze, kooperatiflerimize ve çiftçimize 1,5 liradan vermek isteyenleriz. 3 kuruş vergi borcu için tepesine bindiğiniz esnafın derdini dert edinen biz, “Hangi adaya paraları kaçırsam?” deyip dertlenen siz.

BİZ HAKÇA BİR DÜZEN VAAT EDİYORUZ

Halkın kıdem tazminatına, emekliliğine, evindeki altınına bile göz koyan siz, hakça eşit bir düzen vaat eden biz. Bu anlamda, aynı gemide değiliz.

Çünkü biz Soma’da ekmek parası için ölenleriz; Ermenek’te emeğiyle, alın teriyle yaşayıp ölüme mahkûm edilen madencileriz; atanamadığı için bunalıma girip kendini asan, cebinden 6 lira çıkan İbrahim Öğretmen’iz.

Bir avuç toprak ve emeğinden başka satacak bir şeyi olmayan Çanakkaleli çiftçiyiz, hırsızları Türk Bayrağı önünde aklamaya çalışanlar ise sizsiniz. O yüzden hiç kusura bakmayın, biz Erdoğan’ın dediği gibi antiemperyalistiz.

7.5 MİLYON ORMAN KÖYLÜMÜZÜN YANINDAYIZ

Sayın Bakan, bir orman köylüsüne gidelim, kendisine soralım, “Türkiye’de yüzde 11 büyüme var.” diyelim, onu bir dinleyelim; bakalım, hâlinden memnun olacak mı. Biz 7,5 milyon orman köylümüzün yanındayız.

“Gayrisafi millî hasılanın yüzde 1’i çiftçiye verilmeli.” diye yasa çıkartan siz, sonra çiftçinin 102 milyarını vermeyen yine siz. Orman köylümüzün ve çiftçimizin kullandığı gübreden, mazottan vergiyi kaldırmak isteyen biz, bu devlete vergi vermemek için yurt dışında şirketler kuran siz.

BİZ EMEKLİMİZE ÇİFT MAAŞ VERİLSİN DİYORUZ DİYE ÇABALARKEN, AKP MUAYENE VE İLAÇ PARASI KESİYOR

Evet, biz “Emeklimize çift maaş verilsin.” diyen ve emeklimizden tek kuruş kesinti yapmak istemeyenleriz. Siz değil misiniz emeklimizin maaşından ilaç, muayene parasını kestiren, tahsilatını da eczacılara yaptıran? Siz, Çanakkale Yenice’de çiftçimiz için 500 milyar lira harcayarak gölet yapan, sonra bu göletin su kaynağını termik santrale peşkeş çekmek isteyenlersiniz.