CHP’li Bülent Tezcan’dan bomba iddia!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Anayasa’nın 6. Madde görüşmelerinde şok bir iddiada bulundu. Tezcan, MİT kayıtlarında AKP Genel Başkan Yardımcıları’ndan birinin FETÖCÜ diye kaydı bulunduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Anayasa’nın 6. Madde görüşmelerinde şok bir iddiada bulundu. Tezcan, MİT kayıtlarında AKP Genel Başkan Yardımcıları’ndan birinin FETÖCÜ diye kaydı bulunduğunu açıkladı.

SİCİL NO 563189

Tezcan, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada çok çarpıcı bir iddiayı gündeme getirerek, “MİT'in kayıtlarında AKP Genel Başkan Yardımcılarından biri Fetöcü diye kayıtlı. Size sicil kaydını da veriyorum; 563189” dedi. AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, “Size dava açarız, kimse ismi açıklayın” diye tepki gösterdi. Oturumu yöneten Başkanvekili Ahmet Aydın, “Böyle iddia ve ithamlarda bulunmayalım, bulunuyorsak isim verelim” dedi.

“MİT SİZE BAĞLI, SORUN”

Tepkiler üzerine kürsüye yeniden gelen Tezcan, “Benim mesleğim avukatlık. Öyle ‘dava açarım' filan, buyursun davayı açsın. Bizim özel stratejimiz yok, olamaz. MİT size bağlı, ben sıra numarasını söyledim. Buyurun siz sorun” dedi.

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“O İSMİ SÖYLEYİN”

AKP'li Bostancı, Tezcan'ın tavrının doğru olmadığını belirterek, “Ben de 50 CHP'li vekil bylock kullanıyor derim. Bülent bey, AKP genel başkan yardımcıları var. Belirsiz şaibeli isim atıp buradan siyasal amaç diliyle konuşamazsınız. Gördüyseniz bu ismi söyleyeceksiniz. Ahlaki olan ismi de söylemektir. Gelin o ismi söyleyin” dedi.